Rīgas lidostā aizturēts meklēšanā izsludināts Lietuvas pilsonis
Piektdien, 12. septembrī, lidostas "Rīga" teritorijā tika aizturēts meklēšanā izsludināts Lietuvas pilsonis.
Kā skaidro Valsts robežsardze, lietuvietis centās izceļot uz Īriju. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas amatpersonām. Tāpat piektdien lidostā drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī tika liegta trīs Vācijas, diviem Krievijas, diviem Moldovas un vienam Baltkrievijas pilsonim. Personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.
13. septembrī robežsardze uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 40 likumpārkāpējus, tai skaitā Moldovas pilsoni, kurš centās ceļot ar viltotiem dokumentiem. Tāpat Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā drošības apsvērumu dēļ liegta trīs Vācijas un vienam Krievijas pilsonim.
Bet svētdien robežsardze uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 33 likumpārkāpējus. Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas sauca pie administratīvās atbildības vai liedza šķērsot robežu 20 personām – astoņiem Baltkrievijas, trīs Krievijas, diviem Igaunijas, diviem Moldovas, diviem Serbijas, vienam Lietuvas, vienam Kazahstānas un vienam Rumānijas pilsonim.