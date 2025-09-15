Pirmdien daudzviet līņās - Rucavā jau sasniegta puse no mēneša nokrišņu normas
Pirmdien daudzviet Latvijā turpinās līņāt. Jāpiemin, ka pēdējā diennaktī Rucavā jau nolijusi puse no mēneša normas.
Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, valsts austrumu pusē vietām līs ilgstoši. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no +11..+14 grādiem lielā daļā Vidzemes, Latgales un Sēlijas līdz +16..+19 grādiem Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos, kur starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses.
Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz +19 grādiem. Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1007 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1015 hektopaskālam Latgales austrumos.
Jāpiemin, ka pēdējo 24 stundu laikā daudzviet novērots liels nokrišņu daudzums. Kopš svētdienas pēcpusdienas lietus daudzums Rucavā sasniedzis 41,3 milimetrus jeb 50% no septembra normas šajā novērojumu stacijā. Otrais lielākais nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī reģistrēts Pāvilostā - 27,4 milimetri. Trešajā vietā ierindojas Liepāja, kur nolijuši 20,2 milimetri lietus.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +17,8 grādiem Mērsragā līdz +21,9 grādiem Ainažos. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14.septembrī bija +38 grādi Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -1 grāds Norvēģijas ziemeļos un Alpu kalnos.