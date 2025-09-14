Sieviete ar lietussargu lietus laikā.
Sabiedrība
Šodien 08:33
Svētdiena Latvijā būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies
Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Diena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Rīta stundās vēl vietām rietumu un centrālajos rajonos līs, bet turpmākajā dienas daļā būtiski nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +18...+22 grādi.
Rīgā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, vēl agrās rīta stundās īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +20...+22 grādiem.