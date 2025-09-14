Svētdiena Latvijā būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies
foto: Edijs Pālens/LETA
Sieviete ar lietussargu lietus laikā.
Svētdiena Latvijā būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies

Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Diena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Rīta stundās vēl vietām rietumu un centrālajos rajonos līs, bet turpmākajā dienas daļā būtiski nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +18...+22 grādi.

Rīgā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, vēl agrās rīta stundās īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +20...+22 grādiem.

