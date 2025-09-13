Pēc režisora Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata
Pēc režisora Ginta Zilbaloža godalgotās animācijas filmas "Straume" motīviem tapusi bilžu grāmata ar tādu pašu nosaukumu, informēja apgādā "Zvaigzne ABC".
Grāmata, tāpat kā filma, aizved ceļojumā cauri pārplūdušai pasaulei, kurā nav cilvēku. Galvenais varonis Kaķis ir pieradis būt viens, viņš ir izteikts individuālists, tomēr viņam būs jāmaina savi paradumi un jāiemācās sadarboties ar citiem dzīvniekiem, lai paglābtos no plūdiem.
Kaķis patveras nelielā laivā kopā ar Kapibaru, Lemuru, Suni un Putnu un cenšas pielāgoties jaunajai pasaulei. Ikviens no varoņiem kādā brīdī saprot, ka viņi spēs izdzīvot tikai tad, ja palīdzēs viens otram.
Filma "Straume" ir ieguvusi plašu starptautisku atzinību gan Latvijā, gan pasaulē. Tā ir saņēmusi augstu kritiķu novērtējumu un balvas. Trīs nozīmīgākie filmai piešķirtie apbalvojumi ir Eiropas Kinoakadēmijas balva, ASV kino un televīzijas industrijas balva "Zelta globuss" un ASV Kinoakadēmijas balva "Oskars".