Sabiedrība
Šodien 14:55
Naktī uz svētdienu vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss
Naktī uz svētdienu valsts rietumu un centrālajos rajonus no dienvidiem sasniegs jauna nokrišņu zona, tāpēc vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, arī vējš, kas pārsvarā būs lēns, bet negaisa laikā var kļūt brāzmains, prognozē sinoptiķi.
Gaiss naktī atdzisīs līdz +11...+16 grādiem. Arī Rīgu sasniegs lietus mākoņi un pastāv negaisa iespējamība.
Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā pazemināsies līdz +14...+15 grādiem.
Savukārt svētdiena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Rīta stundās vēl vietām rietumu un centrālajos rajonos līs, bet turpmākajā dienas daļā būtiski nokrišņi nebūs gaidāmi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +18...+22 grādu robežās.
Rīgā dienā būs lielākoties mākoņains laiks, vēl agrās rīta stundās īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+21 grādam.