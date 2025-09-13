Kristiāna Skubiļina.
112
Šodien 11:21
Bezvēsts pazudusi 2010. gadā dzimusī Kristiāna Skubiļina
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 2010. gadā dzimušo Kristiānu Skubiļinu, informē likumsargi.
Meitene 11. septembrī ap pulksten 16.00 izgāja no dzīves vietas Rīgā, Lauku ielā un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Kristiānas pazīmes: augums ap 160 cm, kalsnas miesas būves, melni, pie saknēm balināti, gari mati. Bija ģērbusies pelēkā džemperī, pelēkās sporta biksēs, kājās melni "Nike" sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086800 vai 112.
Kristiāna Skubiļina.