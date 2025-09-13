"Cūka tāda!" Cilvēkus pārsteidz divu sieviešu uzvedība tramvajā Rīgā. VIDEO
Soctīklos parādījies spraigs video, kurā strīdas divas Rīgas tramvaja pasažieres - blondīne un brunete savā starpā gandrīz sakaujas par it kā nereģistrētu biļeti...
"Nomierini savus nervus," saka blondīne. Uz ko brunete atbild: "Ko lūdzu?" Pēc tam seko spēcīgs sitiens pa galvu, bet otra sieviete iesit pretiniecei ar kāju.
"Tu cūka tāda! Tu nenopīkstināji talonu. Tu domā, ja tev ir blondi mati, tu vari braukt bez maksas?" Fonā dzirdams, kā cita pasažiere saka: "Latviešu meitenes, jums kauna nav?"
Strīds nerimstas, abas viena otru nosauc par slimu. "Tu esi slima un negodīga! Un tevis dēļ mēs nekad neiekļūsim normālā sabiedrībā!"
Pēc šī teksta varētu domāt, ka abas sievietes savā starpā ir pazīstamas. Par to, vai video ir autentisks un nav iestudēts, pārliecināties gan nevar.
Šis video soctīklā "Instagram" saņēmis vairāk nekā 500 atzīmes "patīk", kā arī vairākus komentāru. Cilvēki šādu uzvedību neatbalsta:
- "Arvien trakāk, drīz braukt sabiedriskajā transportā būs neiespējami".
- "Es reģistrēju savu braucienu vēl pirms iekāpju transportā, jo telefona aplikācija to atļauj. Mani tagad arī sitīs, jo neredz, ka esmu reģistrējies?!"
- "Tādi latvieši ir patiesībā fuu."
- "Par kādu normālu sabiedrību viņa runā, tāda nenonāks normālā sabiedrībā pat tad, ja liks visai Latvijai pīkstināt talonus."
- "Varētu padomāt, ka sist otram sabiedriskajā transportā (un vispār) ir normāla sabiedrības pazīme."