Pēc incidenta Polijā "Ryanair" vadītājs izsaka skumju prognozi
Īrijas zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" ģenerāldirektors Maikls O’Līrijs gatavojas tam, ka Krievijas dronu iebrukumi lidmašīnu gaisa telpā, kā tas notika Polijā, turpināsies.
"Šī būs pastāvīga problēma visām aviokompānijām nākamo gadu laikā," O’Līriju citē izdevums "Bloomberg".
Pēc viņa teiktā, Eiropai jāsniedz stingra atbilde šādiem draudiem no Krievijas puses. Viņš norādīja, ka incidents Polijā bija "trauksmes signāls Eiropai un NATO" un samazināja budžeta aviokompānijas punktualitātes rādītāju līdz 60%, jo gaisa satiksmes traucējumi ietekmēja Skandināviju, Baltijas valstis un Vāciju.
"Mēs sagaidām turpmākus pārkāpumus (no Krievijas puses), ja ES un Baltā nama nepieņems stingrus pasākumus, tostarp sankcijas pret Krieviju," noslēdza O’Līrijs.
Krievijas masīvā uzbrukuma laikā Ukrainai krievu droni iekļuva Polijas gaisa telpā. Polijas valsts robežu pārkāpa apmēram 17 droni.
Polijas premjerministrs Donalds Tuskus paziņoja, ka valsts teritorijā iekļuva 19 Krievijas droni. Četri tika nosisti. Daļa bezpilota lidaparātu iekļuva Polijā no Baltkrievijas teritorijas.