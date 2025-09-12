Būvlaukuma negadījumā aprakts un bojā gājis strādnieks - tiesa atzinusi būvdarbu vadītāju vainu
Stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru būvdarbu vadītājiem piemērots naudas sods lietā par strādnieka nāvi.
Augstākās tiesas Senāts noraidījis apsūdzēto personu aizstāvju kasācijas sūdzības un atstājis negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru trīs būvdarbu vadītāji atzīti par vainīgiem darba aizsardzības noteikumu pārkāpumos, kas izraisīja jauna "Ceļu pārvaldes" strādnieka nāvi, informēja tiesā.
Ar Senāta lēmumu stājas spēkā apelācijas instances spriedums, ar kuru galvenais būvdarbu vadītājs sodīts ar 9300 eiro naudas sodu, bet ūdens un kanalizācijas darbu vadītājs un viņa palīgs - ar 6200 eiro naudas sodu katrs. Visiem trim solidāri jāmaksā morālā kaitējuma kompensācija - 15 000 eiro bojāgājušā mātei un 10 000 eiro meitai.
Savukārt darba aizsardzības vecākais speciālists ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots.
Lietā apsūdzētas četras personas. 2019.gada februārī Salaspilī, pie Daugavpils šosejas, uzņēmums veica lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi. Strādājot pie tranšejas cauruļu ievietošanai, būvbedres malas netika pietiekami nostiprinātas ar vairogiem, un grunts siena nogruva, pilnībā aprakdama divus strādniekus. Vienu izdevās izglābt, bet otrs gāja bojā.
Senātam nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas atzinumus, kas pamatoti ar lietā esošajiem pierādījumiem un konkrētu darba aizsardzības tiesību reglamentējošo normu pārkāpumiem.
Senāts atzina, ka apelācijas tiesa pamatoti secinājusi - apsūdzēto vaina ir pilnībā pierādīta ar lietā esošajiem pierādījumiem, un viņu rīcība atbilst visām Krimināllikumā noteiktajām nozieguma pazīmēm.