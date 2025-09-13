Katrīne Vasiļevska aiziet no TV intīma iemesla dēļ
TV seja un kādreizējā skaistumkaraliene Katrīne Vasiļevska atklāj patieso iemeslu, kamdēļ pēc piecām nostrādātām sezonām izlēmusi atvadīties no "STV" raidījuma "Slavenības. Bez filtra" vadītājas pienākumiem.
Kad tapa zināms, ka TV raidījuma "Slavenības. Bez filtra" atraktīvā vadītāja Katrīne Vasiļevska jaunajā sezonā nebūs manāma, daudziem tas bija pārsteigums. Un kā nu ne? Allaž stilīgā un dzirkstošā Katrīne smalko aprindu pasākumos, intervējot slavenības, iederējās, un šķita, ka arī pati jūtas kā zivs ūdenī. Viņai bija iespēja pabūt tur, kur tiek aicināta tikai izmeklēta publika, – vai tā būtu pirmizrāde, vai miljonāra jubilejas balle.
Un ne katra TV seja var lepoties ar to, ka viņu ar komplimentiem apbēris un izdancinājis pats Maksims Galkins! Tomēr nu 40 gadu vecā Katrīne Vasiļevska, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", izšķīrusies par krasām pārmaiņām dzīvē – kā profesionālajā, tā personīgajā. “Ar dinamisko darbu televīzijā, kur neesi sava laika noteicējs un ikvienā brīdī vari saņemt ziņojumu, ka jāskrien uz kādu pasākumu vai interviju, mani nākotnes plāni pašlaik nav apvienojami,” viņa atklāti atzīst.
Kā zināms, Katrīne Vasiļevska jau daudzus gadus nodarbojas ar uztura bagātinātāju biznesu un, kā pati lepojās, ar šo darbu pilnībā spēj nodrošināt iztikšanu un vēl vairāk. “Pēdējos gados ievēroju, ka ieņēmumi krītas. Un tas ir saprotami, jo enerģiju dalīju ar TV šovu. Kā arī esmu nepieciešama savai ģimenei – arī tur atdodu savu enerģiju. Man ir lielas ambīcijas attiecībā uz Eiropas tirgu, un tam, ka izlēmu pārtraukt filmēšanos šovā, ir cieša saistība ar šiem profesionālajiem plāniem,” skaidro Katrīne.
Tomēr šis nebūt nav vienīgais un galvenais iemesls atvadām no šovbiznesa. Vasiļevska, ko vērīgi ļaudis pamanījuši vienā no Rīgas mākslīgās apaugļošanas klīnikām, "Kas Jauns" apliecina: “Jā, šo faktu negrasos noliegt. To, ka ar vīru Pēteri jau ilgāku laiku plānojam ģimenes pieaugumu, arī iepriekš esmu atzinusi. Kā zināms, ne visiem pāriem izdodas sapni par bērniņu īstenot dabiskā ceļā, tādēļ meklējam alternatīvu risinājumu. Pirmais mēģinājums mums bija jau šā gada pašā sākumā.”
Katrīne atklāj, ka mākslīgā apaugļošana ir kā fiziski, tā emocionāli sarežģīts process. “Tur ietilpst hormonu terapija, un tā mani ietekmēja ļoti jūtami – gan radot pārmaiņas izskatā, ķermeņa aprisēs, gan krasas garastāvokļa svārstības. Cilvēki, kas skatījās mani raidījumā un pavasarī internetā rakstīja ļaunus komentārus, ka es reklamēju tievēšanas līdzekļus, bet pati palieku arvien resnāka, protams, nezināja, cik ļoti dara man pāri. Emocionāli biju pārjūtīga, un domājat, ka pašai patika skatīties uz sevi spogulī? Par TV ekrānu pat nerunāsim,” neslēpj Vasiļevska, kurai no pirmās laulības ir divas padsmitgadīgas meitas Kerija un Kortnija. Nu Katrīne, kam šā gada 11. novembrī gaidāma 41. dzimšanas diena, atkārtoti apmeklē mākslīgās apaugļošanas klīniku, un no visas sirds abi ar vīru cer tikt pie kopīgas atvasītes. “Uz šo ir mans šā brīža lielākais fokuss. Jāpiebremzē ar skraidīšanu un jāvelta kā spēks, tā domas tam, kas patiešām ir būtiskākais,” uzskata Katrīne Vasiļevska.