Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
112
Šodien 21:42
Kurzemē pazudis vīrietis ar veselības problēmām - policija lūdz iedzīvotāju palīdzību
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirknis meklē bezvēsts pazudušo 1974. gadā dzimušo Mareku Šumski, kurš pēdējo reizi manīts šā gada 9. septembrī netālu no Laucienes pagasta, Oktes pienotavas, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Vīrietim ir veselības problēmas.
Vīrieša pazīmes: augums ap 180 – 190 cm, kalsnas miesas būves, gara bārda, tumši, nedaudz iesirmi, vidēja garuma mati. Bija ģērbies melnā ādas jakā, tumšās auduma biksēs, kājās tumši gumijas zābaki.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.