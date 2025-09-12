Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Sabiedrība
Šodien 19:37
Rinkēvičs: NATO jaunā misija ir svarīgs solis pēc dronu iebrukuma Polijā
NATO izziņotā militārās misijas "Eastern Sentry" sākšana ir svarīgs solis pēc šonedēļ notikušā Krievijas dronu iebrukuma Polijā, paziņojis Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņš vietnē "X" sveic NATO ar misijas sākšanu, lai pastiprinātu austrumu flanga gaisa aizsardzību.
Prezidents uzsver, ka "Austrumu flanga sardze", gluži tāpat kā NATO operācija "Baltic Sentry" jeb "Baltijas sardze" Baltijas jūrā, ir vēl viens solis, lai stiprinātu reģiona aizsardzību.
"NATO sāk [operāciju] "Austrumu flanga sardze", lai vēl vairāk stiprinātu mūsu pozīcijas austrumu flangā," kopīgā preses konferencē ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ASV ģenerāli Aleksusu Grinkeviču pavēstīja Rite.
Viņš piebilda, ka operācija tiks izvērsta tuvāko dienu laikā, un tajā tiks iesaistīta Dānijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas resursi.