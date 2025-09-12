Krievijā un Baltkrievijā sākušās militārās mācības "Zapad"; MIDD brīdina par riskiem Latvijai
Krievija var aktivizēt mērķētas informācijas un psiholoģiskās operācijas, kā arī dezinformācijas kampaņas "Zapad-2025" aktīvās fāzes laikā, tajā skaitā pret Latvijā notiekošajām mācībām "Namejs 2025", informē Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD).
MIDD savā publikācijā norādījis, ka Krievija stratēģiskās mācības katru gadu rīko citā stratēģiskajā virzienā, tāpēc mācības "Zapad" Krievijas rietumu daļā parasti notiek reizi četros gados. Atšķirībā no citu gadu stratēģiskajām mācībām ("Vostok", "Centr" un "Kavkaz") "Zapad" nozīmīga daļa notiek sadarbībā ar Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem.
Krievijas un Baltkrievijas kopīgās stratēģiskās militārās mācības "Zapad-2025"
Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad-2025", kas norisinās no 12. līdz 16. septembrim.
Krievijai kopš tās iebrukuma Ukrainā ir ierobežoti resursi stratēģisko mācību rīkošanai. 2022. gadā tā vēl spēja organizēt mācības "Vostok-2022", taču 2023. gadā nenotika ne ierastajam apmācību ciklam atbilstošās "Centr-2023", ne ārpuskārtas izsludinātās mācības "Zapad-2023". 2024. gadā norisinājās uz jūras spēku darbību orientētās mācības "Okean-2024", kurās sauszemes spēku iesaiste bija minimāla.
Stratēģiskās mācības tiek organizētas ar mērķi pārbaudīt bruņoto spēku spējas veikt stratēģiska līmeņa militāras operācijas, pārbaudīt to komandvadības sistēmu, kā arī izmēģināt jaunus ieročus un darbības taktiskos elementus. Šogad viens no Krievijas stratēģisko mācību mērķiem ir demonstrēt, ka ne visi tās spēki ir iesaistīti karā pret Ukrainu un ka Maskava arī pašreizējos apstākļos spēj organizēt ierastās militārās aktivitātes.
Stratēģisko mācību aizsegā ir iespējams veidot karaspēka grupējumus, ko izmantot reālam uzbrukumam, taču līdz šim mācību gaita neliecina, ka "Zapad-2025" aizsegā tāds tiktu gatavots.
Oficiāli izziņots, ka mācības "Zapad-2025" notiks no 12. septembra līdz 16. septembrim, bet faktiski to pasākumi notiek jau kopš šī gada jūlija, un mācības, visticamāk, noslēgsies ar stratēģisko kodolspēku mācībām oktobrī vai novembrī, norādījis MIDD.
Baltkrievijā aizvadītās Kolektīvās drošības līguma organizācijas (KDLO) mācības ir daļa no Krievijas stratēģiskajām mācībām. Tas ir veids, kā Maskavas partnervalstis tiek iesaistītas stratēģiskajās mācībās, lai demonstrētu vienotību. Tādējādi var apgalvot, ka "Zapad" aktīvā fāze ir sākusies jau septembra sākumā.
Oficiālajos paziņojumos tiek pausts, ka mācības "Zapad-2025" notiks Baltkrievijā, bet faktiski tās norisināsies arī dažādos poligonos visā Krievijas rietumu daļā, ieskaitot Arktiku un Kaļiņingradas apgabalu.
"Zapad" mācību scenārijs paredz karadarbību Rietumu stratēģiskajā virzienā. Atbilstoši tam pēc nedraudzīgo valstu uzbrukuma Krievija un Baltkrievija kopīgi veic aizsardzību, pārgrupējas un veic pretuzbrukumu. Mācību elementu secība reālajā darbībā var tikt izspēlēta otrādi - vispirms uzbrukums, tad aizsardzība.
Mācības noslēdzas ar imitētu kodoltriecienu, kas nav oficiāla stratēģisko mācību sastāvdaļa. Ticams, ka kodoltrieciens mācību scenārijā notiek ar mērķi atturēt okupēto valstu sabiedrotos no militārās palīdzības sniegšanas, teikts MIDD publikācijā.
Nozīmīgas informācijas un psiholoģisko operāciju aktivitātes pret Latviju "Zapad-2025" kontekstā nav novērotas, vienlaikus Kremļa kontrolētie aktori ikdienā turpina veikt rutīnas informācijas ietekmes pasākumus, galvenokārt izplatot prokremlisku propagandu, norādījis Latvijas specdienests.
Pēdējo divu mēnešu laikā Kremļa kontrolētajā informācijas telpā pastiprināti tiek vēstīts, ka "Zapad-2025" ir aizsardzības mācības, savukārt NATO militārās mācības Polijā un Baltijas valstīs it kā radot apdraudējumu Krievijai un Baltkrievijai. Ticams, ka Krievija var aktivizēt mērķētas informācijas un psiholoģiskās operācijas, kā arī dezinformācijas kampaņas "Zapad-2025" aktīvās fāzes laikā, tajā skaitā pret mācībām "Namejs 2025".
Neatkarīgi no mācību "Zapad" norises Krievijas un Baltkrievijas izlūkošanas un drošības dienestu radītais apdraudējums Latvijai ir nepārtraukts un mērķtiecīgs. Šo dienestu aktivitātes galvenokārt vērstas uz izlūkinformācijas iegūšanu par Latvijas aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu abu valstu politisko un militāro vadību ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamajiem datiem, kā arī regulāri apgādātu bruņotos spēkus ar informāciju militāro operāciju plānošanai, teikts MIDD publikācijā.
Galvenais izlūkošanas apdraudējuma avots Latvijai ir Krievijas un Baltkrievijas militārā izlūkošana (GRU), kas izmanto gan tehniskās iespējas no savas teritorijas, gan arī aģentūru Latvijas iekšienē.
Mācību "Zapad" scenārijs kalpos kā platforma GRU aktivitātēm, tomēr būtisks to intensitātes pieaugums šobrīd nav prognozējams.
Vienlaikus MIDD uzsvēris, ka Krievijas specdienesti pastāvīgi ir iesaistīti jaunu sabotāžas un diversiju plānošanā Eiropā, bieži izmantojot trešo personu starpniecību. To apliecina virkne naidīgu aktivitāšu NATO un ES dalībvalstīs, kas konstatētas vismaz kopš 2024. gada sākuma, neatkarīgi no "Zapad" mācībām.
Jau ziņots, ka cits Latvijas specdienests - Satversmes aizsardzības birojs 3.septembrī savā publikācijā norādījis, ka "Zapad-2025" radītais apdraudējums Latvijai un NATO ir zems, tomēr abas valstis mācības izmanto iekšpolitikas un ārpolitikas stratēģiskās komunikācijas veidošanā.