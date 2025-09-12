Ludzas novadā aizturēti vasarnīcas apzadzēji
Valsts policija norāda, ka laika posmā no 29. līdz 30. augustam Ludzas novada Cirmas pagastā notikusi zādzība no kādas vasarnīcas. Zagļi, izsitot loga stiklu, iekļuva telpās un nozaga elektroinstrumentus vairāk nekā 2000 eiro vērtībā.
Veicot operatīvos pasākumus, policija noskaidroja iespējamos vainīgos – 1998. un 1999. gadā dzimušas sievietes, kā arī divus 1993. un vienu 1989. gadā dzimušu vīrieti. 5. septembrī tika veiktas sankcionētas kratīšanas Ludzas novadā un Rēzeknē, kā rezultātā tika atrasta daļa nozagto mantu un aizturēti divi aizdomās turētie – 1999. gadā dzimusi sieviete un 1993. gadā dzimis vīrietis.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas. Par šādu nodarījumu paredzēts sods līdz pieciem gadiem cietumā vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods ar mantas konfiskāciju vai bez tās.
Valsts policija aicina iedzīvotājus pirms ziemas sezonas parūpēties par vasarnīcu un dārza mājiņu drošību – neglabāt tajās vērtīgas mantas, uzstādīt drošas slēdzenes, kustību sensorus, apgaismojumu vai signalizāciju, kā arī regulāri pārbaudīt īpašumus. Policija atgādina, ka neviena persona netiek atzīta par vainīgu, kamēr tiesa nav pierādījusi pretējo.