"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālam izvirzīti 15 darbi
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālam izvirzīti 15 finālisti, liecina informācija Latvijas Arhitektu savienības (LAS) mājaslapā.
Vadoties pēc atlases žūrijas vērtējuma, finālistu sarakstā iekļuvuši Augustīnes dārzs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorais centrs un Neatliekamās palīdzības centrs, divas biroju ēkas Antonijas ielā, Igaunijas vēstniecība Latvijā, koka bērnudārzs Salaspilī, koka un kaļķa māja Mārupes novadā, kokaudzētava "Zābaki", māja bez pakāpieniem Bieriņos, "Lightguide Optics International" optiskās šķiedras kūļu medicīnas izstrādājumu ražotne, privātmāja Pāvilostā, process "Robežas telpiskums - Latvijas austrumu pierobežas rehabilitācija", Tabakas fabrikas pārbūve Latvijas Kultūras akadēmijai, SIA "EIPU" ūdens uzpildes termināls Liepājā, Zilākalna Skatu tornis un veselības taka "Natura2000" dabas liegumā "Zilaiskalns" un žurnāls "Latvijas Architektūra".
Atlases žūrija šogad vērtēja 38 objektus un 10 procesus. Latvijas Arhitektūras gada balva ietver trīs pakāpju apbalvojumus - atlases žūrijas balvu un diplomu visiem atlases žūrijas izvirzītajiem finālistiem, fināla žūrijas balvu jeb "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" labākajiem darbiem un "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" "Grand Prix" vienam darbam saskaņā ar starptautiskās žūrijas lēmumu.
Nākamā finālistu darbus vērtēs starptautiskā fināla žūrija, lemjot, kam piešķirt augstākos novērtējumus Latvijas arhitektūrā. Tajā strādās arhitekti Džonatans Vūdrofs ("Studio Woodroffe Papa") no Lielbritānijas, Olivers Furnjē ("Olivier Fourneau Architectes") no Beļģijas un Alģimants Neniškis ("DO Architects") no Lietuvas. Tāpat konkursā atsevišķi tiks vērtēta vides pieejamība objektos, ko izvērtēs Knuts Bangs un Janike Hēlena no Norvēģijas Dizaina un arhitektūras centra DOGA.
Apbalvošanas ceremonija notiks 6. oktobrī Jaunajā Rīgas teātrī.
Tāpat tiks pasniegtas īpašās atzinības un partneru speciālbalvas - "Caparol" un "SEP" apbalvojumi, "Delfi" sabiedrības balsojuma uzvarētāja balva, Jaunā Eiropas "Bauhaus" atzinība un citas.
Latvijas Arhitektūras gada balva ir nacionālas nozīmes augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā, kas tiek pasniegts ik gadu.