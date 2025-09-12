Digitālie rīki palīdz kravas apkalpot ātrāk
Lai uzlabotu kravu apstrādes ātrumu un efektivitāti, aizvien vairāk Rīgas ostas uzņēmumu pāriet uz digitāliem loģistikas risinājumiem. Arī viena no lielākajām Rīgas ostas stividorkompānijām - SIA “Rīgas Universālais termināls” (RUT) šogad ieviesusi jaunu uzņēmuma izstrādātu digitālu platformu konteineru pārvadātāju (kravas autotransporta) iebraukšanas reģistrēšanai un automatizētai apkalpošanai termināļa teritorijā.
Jaunā platforma ir būtisks papildinājums RUT termināļa vadības sistēmai (Terminal Operating System - TOS) konteineru segmentā. Vienlaikus tas ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz Rīgas ostas piekļuves un kravu apstrādes procesu pilnu digitalizāciju.
“Uzņēmuma mērķis ir savlaicīgi sagatavoties transporta un uzglabāšanas nozares digitalizācijas procesam, lai jau šobrīd nodrošinātu atbilstību nozares nākotnes prasībām. Mēs vēlamies pielāgoties digitālo dokumentu formātam, kas jau kļuvis par starptautisku standartu industrijā. Šāda gatavība ļaus mums saglabāt konkurētspēju, uzlabot operāciju efektivitāti un nodrošināt ātrāku informācijas apmaiņu ar partneriem un klientiem. Vienlaikus prieks, ka ejam kopsolī ar Rīgas ostas digitalizācijas procesiem, un esam pionieri termināļu digitalizācijas risinājumu ieviešanā”, uzsver RUT izpilddirektora vietnieks Junfu Yang.
Digitālā platforma ir izstrādāta, lai nodrošinātu termināļa klientiem - konteineru pārvadātājiem daudz efektīvāku - ātrāku, ērtāku un drošāku vizītes pieteikšanu, iebraukšanu terminālī un apkalpošanu ostā, vienlaikus digitalizējot kravas dokumentu apriti. Samazinās arī automašīnu gaidīšanas laiks un rindas, kas uzņēmuma klientiem nozīmē ātrāku automašīnu apstrādi un efektīvāku pārvadājumu plānošanu.
Jaunā sistēma klientiem nodrošina arī pilnīgāku konteineru izsekojamību. Reģistrējot automašīnas vizīti jaunajā platformā, automātiski tiek reģistrēta un apstiprināta arī plānotā konteineru operācija termināļa TOS sistēmā, kas vada konteineru kustības terminālī no to pieņemšanas brīža līdz konteineru uzkraušanai uz kuģiem. Rezultātā visas konteinera pārvadājumā iesaistītās puses - nosūtītājs, pārvadātājs, kuģošanas līnija un termināls vienlaikus saņem informāciju tiešsaistē par veikto konteinera kustību. Terminālim tas nozīmē arī daudz efektīvāku komunikāciju ar klientiem.
“Terminālim jaunā sistēma nepārprotami nodrošina konkurētspējas un ekonomisko ieguvumu, kuru skaidri redzam izmaksu sadaļā. Esam kļuvuši ātrāki, pārredzamāki, drošāki un precīzāki, kas rezultējas izmaksu ietaupījumos visiem RUT termināļa lietotājiem”, turpina Junfu Yang.
RUT kravas automašīnu reģistrēšanas platforma ir pilnībā integrēta Rīgas ostas digitālajā piekļuves un caurlaižu sistēmā, kas ostā darbojas no pagājušā gada novembra. Šī sistēma nodrošina ostas apmeklētāju un kravas transporta iebraukšanu Rīgas ostā, piesakot apmeklējumu elektroniski, kā arī veicot dokumentu iesniegšanu un pārbaudes digitālā, nevis papīra formātā. Tas ļauj kravas automašīnām no RUT termināļa ieejas nonākt konteineru apstrādes zonā vidēji mazāk nekā 15 minūtēs.
Digitalizētas kravas auto reģistrēšanas, caurlaižu un dokumentu aprites sistēmas Rīgas ostā ne vien ļauj paaugstināt kravu apkalpošanas ātrumu, uzlabo kravu drošību un to kontroles iespējas, bet samazina arī automašīnu dīkstāves, rindas uz termināļiem un sastrēgumus pilsētā, vienlaikus mazinot izplūdes gāzu emisiju daudzumu. Šādas sistēmas ļaus nākotnē ieviest arī digitālus auto plūsmas regulācijas risinājumus, lai pilnībā izvairītos no sastrēgumiem, nodrošinātu vienmērīgas kravas transporta plūsmas, kā arī iedzīvinātu transporta kustības plānošanu pilsētā, kas mazinās kravas transporta negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un apkārtējām apkaimēm.