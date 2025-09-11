"Mēs neesam izdarījuši visu, ko varējām": Pabriks aicina Latviju uz aktīvāku aizsardzību pret krievu droniem
Latvijas amatpersonas satraukuši aizvadītie notikumi Polijā, kur gaisa telpā ielidojuši krievu droni. Lai arī tiek uzsvērts, ka no pagātnes kļūdām ir gūtas mācības, pilnībā izslēgt šādu incidentu atkārtošanos nav iespējams.
Kā vēsta 360TV Ziņas, aizsardzības ministrs Andris Sprūds atzina, ka kopš pērnā gada, kad netālu no Rēzeknes nogāzās agresorvalsts drons, atbildīgās institūcijas ir pārskatījušas rīcības algoritmus un pastiprinājušas gatavību. “Esam gatavi, esam pastiprinājuši šo savu gatavību, mēs nepārtraukti arī to stiprinām,” sacīja Sprūds, piebilstot, ka izvietotas papildu spējas un bruņojums, kā arī ieviestas jaunas detekcijas tehnoloģijas.
Līdzīgi arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka gan no Latvijas pieredzes pirms gada, gan poļu rīcības aizvadītajā naktī esot iespējams gūt vērtīgas mācības. Viņš atgādināja, ka pie pirmajām pazīmēm par apdraudējumu gaisa telpā tiek celti iznīcinātāji, lai gan ne vienmēr tas ir efektīvākais risinājums.
Taču īpaši kritisks ir bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš uzsvēra, ka rietumvalstīm ir pienācis laiks parādīt spēku un stingru nostāju pret Krieviju. Viņa ieskatā Latvijai pašai jārīkojas daudz aktīvāk: “Pašiem mums, latviešiem Latvijā, ir daudz nopietnāk jāintensificē gan dronu ražošana, gan dažādi eksperimenti ar jauna veida tehnoloģijām, gan pretgaisa aizsardzību, gan arī dronu apmācība, jo mēs nekad nebūsim pilnībā gatavi. Jautājums ir, vai esam izdarījuši visu? Un atbilde ir – nē, mēs neesam izdarījuši visu, ko varējām izdarīt.”
Vienlaikus jāatgādina, ka nedēļas nogalē gaidāmas Krievijas un Baltkrievijas kopīgās mācības “Zapad 2025”, tādēļ jārēķinās arī ar visdažādākajām provokācijām.