Mūžībā devusies literatūrzinātniece un pētniece Līvija Volkova
Trešdien, 10.septembrī, mūžībā devusies literatūrzinātniece, Eduarda Veidenbauma un Rūdolfa Blaumaņa pētniece Līvija Volkova, sociālajos tīklos informē mākslas zinātniece Ingrīda Burāne.
Literatūrzinātniece beigusi Rīgas Pedagoģijas institūta Dabaszinātņu un ķīmijas fakultāti, kā arī Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
Volkova strādājusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, Veidenbauma muzejā "Kalāčos", Blaumaņa muzejā "Brakos", Andreja Upīša muzejā Skrīveros un Rīgā.
1979.gadā izdota literatūrzinātnieces grāmata "Eduards Veidenbaums". Tāpat izdoti arī pētījumi par Rūdolfu Blaumani, piemēram, 1988.gadā klajā nāca "Tapšana", 2008.gadā pie lasītājiem nonāca "Blaumaņa zelts", savukārt 2017.gadā izdots darbs "Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme".
Volkova bija Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece. Viņa saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu par pētījumu "Blaumaņa zelts" un Mūža balvu par ieguldījumu latviešu literatūras vēstures izpētē.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Līvijas Volkovas tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.