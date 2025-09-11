Izcilais pianists Daumants Liepiņš sniegs koncertu Mazajā Mežotnes pilī
19.septembrī plkst.19 Mazās Mežotnes pils koncertsezonas noslēgumā izskanēs izcilā pianista Daumanta Liepiņa solokoncerts. Tā programmā skanēs “Lielajai Mūzikas balvai” nominētā komponista Aleksandra Avrameca jaundarba “Balāde” pasaules pirmatskaņojums, Lūcijas Garūtas “Prelīdes”, Johannesa Brāmsa Sonāte, Kloda Debisī “Estampi”, Pētera Vaska u.c. komponistu skaņdarbi.
Par savu jaunāko veikumu komponists Aleksandrs Avramecs teic: “Klavieres ir mans instruments jau kopš piecu gadu vecuma. Kad dažus gadus vēlāk sāku komponēt, ilgi tapa tikai klavierdarbi, un izkāpt no šīs pazīstamās laivas nebija viegli. Izkāpu gan tik pamatīgi, ka pēdējo piecu gadu laikā neesmu sarakstījis nevienu skaņdarbu solo klavierēm, un atgriezties atkal nebija tik viegli, kā biju gaidījis. Uzreiz sapratu, ka šim man dziļi personīgajam instrumentam šoreiz nevēlos rakstīt skaņdarbu ar smalki izstrādātu, ārpusmuzikālu konceptu un iepriekš izplānotu formu. Tā vietā izlēmu strādāt ar abstraktām, tīri muzikālām idejām un vismaz daļēji ļaut improvizācijai vest mani uz priekšu skaņdarba plānošanā. Tā arī izvēlējos vienkāršu nosaukumu, kas atspoguļo darba stāstošo, bet abstrakto dabu – “Balāde”.”
Jauno, talantīgo pianistu Daumantu Liepiņu žurnāls “Pianist” ierindoja saraksta “Pianistu, kas jādzird” pašā augšgalā. Starptautisku ievērību viņš ieguva, uzvarot Marijas Kanalsas pianistu konkursā Spānijā un iegūstot Verbjē festivāla “Vendome” balvu, kā arī plūcot finālista laurus prestižajā Gēzas Andas konkursā Šveicē.
Daumanta interpretāciju kaisme un aizrautība ne tikai savaldzina, bet arī pārliecina – viņa domas un skaņdarba redzējums ir vienmēr skaidrs un patiess. Emocijas un dinamiskās gradācijas viņa spēlē var sasniegt galējās robežas, tomēr daudzslāņainajā formas reljefā vienmēr priecē arī intīmi liriskas atkāpes un reminiscences.
Pianists uzstājies prestižās koncertzālēs: Madrides Nacionālajā auditorijā, Minhenes “Gasteig”, Briseles “Flagey”, Katalonijas Mūzikas pilī, Parīzes “Salle Cortot” u.c. Viņš muzicējis kopā ar Karalisko Liverpūles filharmonisko orķestri, Cīrihes Tonhalles simfonisko orķestri, Helsingborgas simfonisko orķestri, Flāmu simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, kamerorķestri “Sinfonietta Rīga”, Tallinas kamerorķestri, Rumānijas Nacionālo simfonisko orķestri, Gruzijas Nacionālo simfonisko orķestri, kā arī ar lielākajiem Spānijas simfoniskajiem orķestriem.
Daumanta debijas albums “Rahmaņinovs. Zemzaris” saņēma augstu novērtējumu “The Guardian”, BBC un citos prestižos izdevumos; klajā nācis arī “Naxos” albums ar Solēra sonāšu interpretācijām. 2017.gadā pianists saņēmis arī “Lielo Mūzikas balvu” kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.