Valmieras pusē izmisīgi tiek meklēta bezvēsts pazudusī Līvija.
Novadu ziņas
Šodien 11:46
Valmieras pusē tuvinieki izmisīgi meklē bezvēsts pazudušo Līviju. Kundzei ir demence
Valmieras pusē jau otro dienu tiek meklēta bezvēsts pazudusī Līvija Pinzule. Kundzes mazmeita Ilze norāda, ka vecmātei ir demence un līdz ar to viņa var nezināt, kur atrodas.
"Trešdien no rīta Valmieras novada, Jērcēna pagasta, Ķeižos pazudusi mana vecmamma Līvija Pinzule. Viņai ir demence, līdz ar to var būt apjukusi un pilnībā par sevi un kur dzīvo neko nezināt. Uz kuru pusi viņa ir devusies nav zināms," vietnē "Facebook" norāda Ilze.
"Iespējams arī, ka ir devusies uz Valmieras pusi. Neizslēdzam arī Smiltenes pusi, jo tā ir viņas dzimtā puse. Ja nu kāds kaut ko redz, lūdzu, dodat ziņu man 26132534 vai zvanat policijai. Pazīmes: sirms matu tonis, mugurā tumšas bikses un brūna jaka,iespējams, galvā cepure."