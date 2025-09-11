Saeimas deputāti no tiesneša amata atbrīvo bijušo AT priekšsēdētāju Bičkoviču.
Sabiedrība
Šodien 10:26
Saeima apstiprina bijušā AT priekšsēdētāja Bičkoviča lūgumu pamest amatu
Saeimas deputāti šodien atbalstīja Augstākās tiesas (AT) tiesneša, bijušā šīs tiesas vadītāja Ivara Bičkoviča atbrīvošanu no tiesneša amata.
Bičkovičs tiesneša amatu pamet pēc paša vēlēšanās un dosies izdienas pensijā.
Arī Saeimas Juridiskās komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja Bičkoviča lūgumu atbrīvot viņu no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās. Bičkovics sacīja, ka viņa lēmums par došanos izdienas pensijā ir apzināts, jo tiesneša amatā nostrādājis pietiekami ilgi.
Tiesnesis dzimis 1962.gadā, bet 1985.gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti. No 2008.gada līdz 2020.gadam viņš ieņēma AT priekšsēdētāja amatu, bet kopš 2020.gada - AT Krimināllietu departamenta senatora amatu.