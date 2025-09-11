Saeima noraida priekšlikumu samazināt PVN sabiedriskajai ēdināšanai
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien noraidīja opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātu sagatavotos grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, rosinot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem piemērot samazinātu PVN likmi 12% apmērā.
Opozīcijas politiķi uzskata, ka ar izmaiņām tikšot veicināta sabiedriskās ēdināšanas nozares attīstība, samazinot nodokļu slogu uzņēmumiem un patērētājiem. Izmaiņas piedāvāts ieviest no nākamā gada.
Iepriekš par PVN likmes samazināšanu pārtikas pamatproduktiem un sabiedriskās ēdināšanas nozarei iestājās Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kurai šis mērķis ir viena no prioritātēm nākamā gada budžetā. Savukārt "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics vērtēja, ka no PVN samazināšanas visvairāk iegūtu lielveikali.
Finanšu ministrija (FM) prognozē, ka vidējā termiņā budžeta deficīts pie nemainīgas politikas pieaugs un būs 3% 2026.gadā, 4,1% 2027.gadā, 3,7% 2028.gadā un 3,9% 2029.gadā, kas ir virs pieļaujamā līmeņa, liecina FM valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2026., 2027., 2028. un 2029.gadā".
Jaunākās prognozes liecina, ka nemainīgas politikas scenārijā budžeta deficīts vidējā termiņā būs lielāks, nekā iepriekš plānots, bet papildu finansējums jauniem prioritāriem pasākumiem ļoti ierobežotā apmērā pieejams tikai 2026.gadā. Nākamajiem gadiem fiskālās telpas apmērs ir negatīvs.