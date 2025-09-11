Čakša aicina "Vienotību’" aktīvāk atbalstīt premjeri Siliņu
Partiju apvienībā "Jaunā vienotība" (JV) ietilpstošajai partijai "Vienotība" nepieciešama ekstra mobilizācija, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" norādīja Saeimas deputāte, partijas vadītāja amata kandidāte Anda Čakša (JV).
Tuvojoties partijas vadības vēlēšanām, Čakša atzīst, ka "Vienotībai" jākļūst aktīvākai, palīdzot partiju pārstāvošajai Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV).
"Partijai nepieciešama ekstra mobilizācija, lai atbalstītu mūsu vadīto valdību, premjerministri. Mums kā partijai daudz ātrāk jānes rezultāts, ko no mums sagaida vēlētājs," sacīja politiķe, piebilstot, ka jāstrādā arī pie laba politiskā piedāvājuma izveides nākamajām vēlēšanām.
Viņasprāt, viņa ir spējīga apvienot partiju, lai tā varētu strādāt pie labāka piedāvājuma un būt efektīvāka. No otra partijas vadītāja amata kandidāta, JV Saeimas frakcijas vadītāja Edmunda Jurēvica Čakša atšķiroties ar personību. "Esmu dzirdējusi, ka esmu ciešāka, skaidrāk orientēta uz mērķi," skaidroja politiķe, gan piebilstot, ka arī Jurēvicam ir daudz labu īpašību, tomēr "bieži vien pat viena grāda novirze kosmiskajam kuģim dod pilnīgi citas galaktikas sasniegšanu".
Kā ziņots, JV kongress notiks septembra pēdējā sestdienā. Esošais "Vienotības" priekšsēdētājs, finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uz partijas priekšsēdētāja amatu nekandidē.
"Vienotība" dibināta 2011.gada 6.augustā, apvienojoties partijām "Jaunais laiks", Pilsoniskajai savienībai un partijai "Sabiedrība citai politikai".