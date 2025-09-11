Sinoptiķi brīdina: ceturtdien iespējami lūstoši koki un zari stiprā vēja dēļ
Ceturtdiena būs ļoti vējaina.
Sinoptiķi brīdina: ceturtdien iespējami lūstoši koki un zari stiprā vēja dēļ

Ceturtdien Latvijā dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.

Vējainākais laiks būs Kurzemē un Zemgalē. Var lūzt zari un atsevišķi koki. Vējš sāks pierimt piektdien naktī un no rīta.

Sākot no valsts dienvidrietumiem, palielināsies mākoņu daudzums, ceturtdienas pēcpusdienā Kurzemi sasniegs lietus, vakarā Kurzemē līs mēreni stipri. Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Rīgā 11.septembrī mākoņu pamazām kļūs vairāk, bet nelīs. Gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +24, +25 grādus.

Eiropas ziemeļaustrumos saglabājas liels anticiklons, no dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1024 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.

