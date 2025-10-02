Maskavā mēģināts noslepkavot Bašaru al Asadu; viņš nogādāts slimnīcā
Sīrijas Cilvēktiesību observatorija paziņojusi par mēģinājumu saindēt bijušo diktatoru Bašaru al Asadu, kurš slēpjas Krievijā. Pēc avotu ziņām, viņš nogādāts slimnīcā.
Bijušais Sīrijas līderis Bašars al Asads, kurš pēc režīma gāšanas Kremļa aizsardzībā aizbēga uz Maskavu, nonācis skaļā skandālā jau pašā Maskavā. Sīrijas Cilvēktiesību observatorija (SOHR) ziņoja par iespējamu mēģinājumu viņu saindēt, vēsta "Dialog.ua".
Pēc organizācijas datiem, Asads tika izrakstīts no slimnīcas Maskavas nomalē 29. septembrī. Visu laiku viņam blakus bija tikai viņa brālis Mahers Asads un bijušais prezidenta lietu ģenerālsekretārs Mansurs Azzams. Pašlaik eksdiktatora stāvoklis tiek vērtēts kā stabils.
Versijas un politiskais konteksts
Cilvēktiesību aizstāvji apgalvo, ka uzbrukuma mērķis bija nostādīt Kremli neērtā situācijā un uzlikt tam atbildību par sabiedrotā likvidēšanu. Kas tieši stāvēja aiz šī mēģinājuma, pagaidām nav zināms.
Kara ēna un Krievijas atbildība
Krievija iejaucās Sīrijas karā 2015. gadā, glābjot Asada režīmu. Taču cena bija milzīga - pēc cilvēktiesību aizstāvju datiem no 2015. līdz 2024. gadam no Krievijas bombardēšanas gājuši bojā gandrīz 7 tūkstoši miermīlīgu sīriešu, tostarp vairāk nekā divi tūkstoši bērnu.
Šodien sīrieši prasa no Maskavas atzīt kara noziegumus, atvainoties, nodot Asadu tiesai un izmaksāt kompensācijas kara upuriem.
Eksperti atgādina, ka indēšanas Krievijā jau sen kļuvušas par politiskā ainavas daļu. Mēģinājums likvidēt Asadu, pat ja tas neizdevās, simboliski papildina šo virkni, un Kremlis atkal nonāk aizdomu ēnā.