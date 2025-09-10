“Dessange” luksusa franču skaistumkopšanas salona atvēršana
10. septembrī, Rīgas centrā, Blaumaņa ielā 5, durvis vēra pirmais “Dessange” luksusa franču skaistumkopšanas salons Baltijā.
FOTO: Rīgā atklāts premium franču skaistumkopšanas salons, Kannu kinofestivāla partneris “Dessange”
Zīmols, kas pazīstams kā oficiālais Kannu kinofestivāla partneris. Tā klientu vidū bijušas tādas leģendāras personības kā Brigitte Bardot, Françoise Gall, Jean Gabin un daudzi citi. No šī brīža arī Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja izbaudīt pasaules līmeņa salonu pieredzi tepat galvaspilsētas sirdī.
“Dessange” zīmols tika dibināts 1954. gadā Parīzē. Salons piedāvās plašu pakalpojumu klāstu — matu kopšanu un griezumus, masāžu, manikīru un pedikīru, kā arī grimu un uzacu korekciju.
“Atvērt pirmo “Dessange” salonu Baltijā ir gan unikāla pieredze, gan atbildība — sniegt Rīgas iedzīvotājiem un viesiem tādu pašu izcilu servisu, ar kādu slavens franču zīmola mantojums. Unikāls pakalpojumu komplekts, kas izstrādāts, ņemot vērā jaunākās tendences skaistuma un veselības jomā, ir vērsts uz to, lai katrs salona viesis justos īpašs,” komentē “Dessange” salona dibinātājs Rīgā Metjū Vafadars.
Papildus plašajam skaistumkopšanas pakalpojumu klāstam, “Dessange” Rīgā piedāvās arī savu profesionālo matu kopšanas līniju, kuru ir iecienījušas daudzas kino un skatuves zvaigznes visā pasaulē.
“‘Dessange’ nav tikai salons, tā ir vieta, kur ikviens var atklāt savu ideālo versiju, baudot nevainojamu apkalpošanu un franču šarmu,” piebilst Metjū Vafadars.