Valmieras novadā pazudusi sirmgalve - sievietei, iespējams, ir veselības problēmas
foto: Valsts policija
Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas, viņa nelieto mobilo tālruni.
Valmieras novadā pazudusi sirmgalve - sievietei, iespējams, ir veselības problēmas

Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo Līviju Pinzuli, kura dzīvo Valmieras novadā, Jērcēnu pagastā, "Ziediņi".

Sieviete pēdējo reizi redzēta 9. septembrī ap plkst. 22.00 pie savas dzīvesvietas, bet nākamajā rītā, 10. septembrī ap plkst. 08.00, viņa mājās vairs nebija. Precīzs brīdis, kad sieviete devusies prom, nav zināms.

foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas, viņa nelieto mobilo tālruni.

Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas, viņa nelieto mobilo tālruni. Pazīmes: sirms matu tonis, mugurā tumšas bikses un brūna jaka,iespējams, galvā cepure.

Policija aicina ikvienu, kam ir informācija par Līvijas Pinzules iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa izmeklēšanas nodaļu, zvanot pa tālruni 26446790 vai pa tālruni 112.

