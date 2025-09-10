Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas, viņa nelieto mobilo tālruni.
Novadu ziņas
Šodien 14:18
Valmieras novadā pazudusi sirmgalve - sievietei, iespējams, ir veselības problēmas
Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo Līviju Pinzuli, kura dzīvo Valmieras novadā, Jērcēnu pagastā, "Ziediņi".
Sieviete pēdējo reizi redzēta 9. septembrī ap plkst. 22.00 pie savas dzīvesvietas, bet nākamajā rītā, 10. septembrī ap plkst. 08.00, viņa mājās vairs nebija. Precīzs brīdis, kad sieviete devusies prom, nav zināms.
Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas, viņa nelieto mobilo tālruni. Pazīmes: sirms matu tonis, mugurā tumšas bikses un brūna jaka,iespējams, galvā cepure.
Policija aicina ikvienu, kam ir informācija par Līvijas Pinzules iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa izmeklēšanas nodaļu, zvanot pa tālruni 26446790 vai pa tālruni 112.