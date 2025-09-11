Telefonkrāpnieka atzīšanās: “Nav iespējams no šā tikt ārā”
Nekustamo īpašumu nozares uzņēmējs Jānis Zaķis platformā “Threads” dalījies ar dzirdēto, ko sarunā izpaudis kārtējais telefonkrāpnieks. Ja viņam ticēt, arī paši blēži var būt iestiguši nopietnās problēmās.
Zaķis raksta, ka saņēmis zvanu no Ungārijas numura, atbildējis, zvanījis latviešu puisis, kurš uzdevies par “Latvijas mobilā telefona” pārstāvi un klāstījis, ka tūlīt beigsies numura abonements.
“Noklausos sacīto un saku, klau, varbūt tiešām varu palīdzēt tev normālu CV sataisīt un reālu, parastu darbu atrast, lai nav cilvēki jāčakarē?,” stāsta Zaķis.
Zvanītājs atbildēja: “Zini, jā, bet tas nav iespējams.”
“Es saku – nu zini, visādi pašam dzīvē ir bijis, nopietni, davaj, es palīdzēšu.”
Puisis: “Es gribu, var tikt ārā, ir varianti, bet ja tikšu ārā būs d..., un nav iespējams no šitā tikt prom, tikt vaļā.”
Zaķis teicis, ka vienmēr ir varianti, palīdzēšot, un tad viņš sarunu izbeidza. “Sapratu, ka zvanītāji ne vienmēr paši izvēlas tur būt, kur viņi ir tāpat kā ielasmeitas utt. Atceraties to, un varbūt kādam izdosies reāli palīdzēt, vai atklāt to shēmu un “satvērienu”, uz kā pamata viņam tur liek strādāt. Varbūt parādi, varbūt atkarības, bet skaidrs, ka organizētā noziedzība neguļ,” spriež Zaķis.
Viņaprāt, nevajag jebkuru uzreiz sūtīt kakāt vai lamāt, bet kaut pataustīties – vai cilvēks ir glābjams un vai vēlas lai viņu glābj: “Ja nē, tad tas ir, kas tas ir, bet ja tomēr sajūtat gaišo, tad noteikti ir jēga iesēt “vēl visu var glābt un mainīt uz labo pusi” sēklu. Pašam tas bieži aizmirstas.”
Komentētāji izsaka versiju, ka zvana no cietuma vai jāatstrādā parādsaistības.
Pēc Valsts policijas datiem, šogad krāpnieki no Latvijas iedzīvotājiem izmānījuši vairāk nekā 13 miljonus eiro.