„Esam moži!” - pēc notikušā pie Lēdurgas bērnudārza direktore aicina pārrunāt drošību ar bērniem
Vakar, 9. septembrī, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktore Zane Martinsone sociālajos tīklos ziņoja par situāciju, kad pie Lēdurgas bērnudārza stāvlaukumā vairāku stundu garumā atradās sveša automašīna ar diviem vīriešiem. Par notikušo tika informēta pašvaldības policija, bet vīrieši pēc sarunām ar iestāžu pārstāvēm pārvietoja automašīnu un vēlāk devās prom Vidrižu virzienā.
Pēc skolas saimnieces un skolotājas teiktā, automašīna esot pamanīta jau ap plkst. 8.00, un tā stāvējusi stāvlaukumā līdz pusdienlaikam. Ierodoties uz vietas, skolas direktore kopā ar saimnieci uzrunāja autovadītāju, jautājot, kāpēc viņi tik ilgi uzturas pie izglītības iestādes. Vīrieši paskaidroja, ka “baudot dabu”. Pēc aicinājuma doties citur, automašīna tika pārvietota pie kultūras nama. Tur vīrieši kultūras darbiniecēm stāstījuši, ka “meklē brīvu sievieti” vienam no viņiem un interesējušies par pasākumiem. Uz notikuma vietu ieradās pašvaldības policija. Pēc neilga brīža vīrieši devušies prom Vidrižu virzienā.
Direktores aicinājums vecākiem
Zane Martinsone savā ierakstā aicināja vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus un atgādināja, ka pie izglītības iestādēm jāuzturas atbildīgi. “Esam visi moži un baudīsim dabu tam paredzētās vietās, ne stāvlaukumā un mašīnā,” pauda skolas vadītāja.
Drošības ieteikumi ģimenēm
-
Atgādiniet bērniem: ja pie viņiem pienāk sveši cilvēki vai rodas nedroša sajūta, nekavējoties jādodas atpakaļ pie pieaugušā un jāinformē skolotājs vai vecāki.
-
Pamanot aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus pie izglītības iestādēm, informējiet iestādes personālu un ziņojiet atbildīgajām dienestiem (vienotais ārkārtas tālrunis 112) vai pašvaldības policijai.