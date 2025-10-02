Eiropas Savienībā vēlas ieviest jaunu nodokli, kas skars daudzus Latvijas iedzīvotājus
Eiropas Komisijas veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Olivers Vārheji paudis gatavību apsvērt nodokļu sistēmas ieviešanu produktiem ar augstu cukura, tauku un sāls saturu, lai finansētu sabiedrības veselības aprūpi.
Kā norādīja komisārs, līdzīgi kā Eiropas Komisijas pieejā tabakai, arī neveselīgu produktu patērētājiem būtu jāsniedz finanšu ieguldījums, jo viņi, visticamāk, biežāk izmantos veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus. Par to ziņo "Euractiv".
Kāds avots Komisijā norādīja, ka šāds nodoklis varētu balstīties uz lietotnēm, kas mēra pārtikas produktu pārstrādes pakāpi, piemēram, "Truefood".
"Runa nav par to, lai ierobežotu cilvēku pieeju precēm, ko viņi vēlas iegādāties. Mēs varam ietekmēt viņu izvēli - un, manuprāt, tieši ar to mums arī būtu jānodarbojas," piebilda Vārheji.
Komisārs uzsvēra, ka, ja diskusija par šo jautājumu virzīsies uz priekšu, būs jānodrošina, ka no nodokļa iegūtie ieņēmumi tiek izlietoti tikai sabiedrības veselības vajadzībām, nevis budžeta deficīta segšanai.
Dažas ES valstis jau ir patstāvīgi ieviesušas līdzīgus nodokļus. Piemēram, Latvijā ar akcīzes nodokli tiek aplikti saldinātie dzērieni.
Šobrīd 11 ES valstis un Katalonija ir ieviesušas dažādas nodokļu formas attiecībā uz neveselīgiem produktiem. Deviņas no tām - tostarp Beļģija, Horvātija, Somija, Francija, Īrija, Latvija, Nīderlande, Polija, Portugāle un Katalonija - koncentrējas tikai uz ar cukuru saldinātiem dzērieniem.
Dānija apliek ar nodokli saldējumus, šokolādi un konditorejas izstrādājumus, savukārt Ungārija - gan dzērienus, gan citus neveselīgus pārtikas produktus.