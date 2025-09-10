Latviešu kordiriģents Kaspars Putniņš diriģēs Berlīnes filharmonijā
11. septembrī Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Kaspars Putniņš stāsies pie diriģenta pults Berlīnes filharmonijas Lielajā zālē – vienā no pasaules prestižākajām koncertvietām. Koru a capella solo koncerti šajā grandiozajā zālē notiek ārkārtīgi, ārkārtīgi reti un iespēja diriģēt tajā ir ne vien personisks sasniegums un pasaules līmeņa novērtējums viņa meistarībai, bet arī liels gods Latvijas kultūrai, sniedzot kārtējo apliecinājumu mūsu mākslinieku spējai būt pasaules līmeņa mūzikas notikumu centrā.
Koncertā, kurš notiek festivāla “Musikfest Berlin” ietvaros, tieši komponista Arvo Perta 90. jubilejas dienā, Putniņš diriģēs Berlīnes kamerkori RIAS, ar kuru diriģetam jau izveidojusies ilggadēja sadarbība. 2440 sēdvietu ietilpīgā zāle dažas dienas pirms koncerta ir nule jau izpārdota. Diriģents stāsta, ka šī koncerta programmas ideja viņam tapusi, velkot paralēles starp diviem šī gada jubilāriem - Arvo Pertu un renesanses komponistu Džovanni Pjerluidži da Palestrīnu, kura mantojums lielā mērā ietekmējis Perta muzikālo rokrakstu. Koncertā pamatā tiks atskaņoti Arvo Perta skaņdarbi, kā arī Palestrīnas “Mesa pāvestam Marčello”. Arī Latvijas publikai Palestrīnas mesa būs dzirdama 20. septembra koncertā Rīgas Sv. Pētera baznīcā, vien dažas dienas pēc koncerta Berlīnē, šeit salikumā ar latviešu komponistu jaundarbiem Kaspara Putniņa vadībā to atskaņos Latvijas Radio koris. Savukārt novembrī plānots Perta grēku piedošanas kanona “Kanon pokajanen” Latvijas pirmatskaņojums, Arvo Perta jubilejas gada izskaņā.
Berlīnes filharmonija ir viens no izcilākajiem un prestižākajiem koncertnamiem pasaulē. Kaspars Putniņš pats to sarunā dēvē par “mūzikas templi”. Tās Lielajā zālē jau kopš atklāšanas 1963. gadā muzicējuši pasaules izcilākie orķestri un kori, un pie diriģenta pults stājušies tādi leģendāri diriģenti kā Herberts fon Karajans, Leonards Bernstains, Klaudio Abado, kā arī latviešu maestro Mariss Jansons un Andris Nelsons, kurš šodien ir viens no novērtētākajiem orķestru diriģentiem pasaulē. Kaspars Putniņš jau pirms aptuveni 10 gadiem ir diriģējis šajā zālē, tomēr ar a capella kormūzikas solo programmu tas notiks pirmo reizi. Berlīnes kamerkoris RIAS, kas pagājušajā sezonā svinēja savu 75. gadadienu, ir viens no pazīstamākajiem profesionālajiem koriem pasaulē. Par tā reputāciju liecina ECHO Klassik un Gramophone apbalvojumi.
Koncertu no Berlīnes filharmonijas būs iespējams klausīties arī tiešraidē, tās sākums pulksten 21.00 pēc Latvijas laika: https://www.deutschlandfunkkultur.de/konzert-100.html
Kaspara Putniņa vārds nu jau vairāk nekā divdesmit gadus ir saistīts ar Latvijas Radio kori – vispirms kā diriģentam, bet kopš 2024. gada arī kā tā mākslinieciskajam vadītājam un galvenajam diriģentam. Kopš 2020. gada Kaspars Putniņš ir arī Zviedrijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs, vairākus gadus viņš aizvadījis kā Igaunijas Filharmonijas kamerkora galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Pēdējā desmitgadē K.Putniņš regulāri sadarbojas arī ar Eiropas vadošajiem koriem – RIAS kamerkori, Berlīnes Radio kori, Štutgartes SWR Vokalensemble, Nīderlandes kamerkori, Ģentes Collegium Vocale un daudziem citiem. Ievērību guvušu ierakstu skaitā ir tandēmā ar Sigvardu Kļavu tapušais “Angele Dei”, kurš pasaules lielāko mūzikas recenzentu plašu uzmanību guva 2024. gadā, ierakstu nama BIS klajā laistais albums ar A. Šnitkes “Grēksūdzēs psalmiem” kā arī A. Perta “Magnificat un Nunc dimittis”, kas guvis britu Gramophone balvu kā 2018. gada labākais kormūzikas albums.
Par izcilu radošo ieguldījumu Latvijas koru kultūrā un Latvijas vārda un tās mūzikas atpazīstamības veicināšanā pasaulē Kaspars Putniņš saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa radošais veikums novērtēts arī ar Igaunijas valsts goda zīmi – ordeni Terra Maiana, ko pasniedz cittautiešiem par īpašiem nopelniem Igaunijas valsts labā.