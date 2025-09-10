No ugunsgrēka Liepājā izglābj 15 cilvēkus
Vakar no ugunsgrēka Liepājā izglābti 15 cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Otrdien ap plkst.15.30 VUGD Liepājā saņēma izsaukumu uz Kuldīgas ielu, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī un dažu kvadrātmetru platībā dega sadzīves mantas. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors.
No nama ugunsdzēsēji izglāba 15 cilvēkus - 13 cilvēki no ēkas izvesti, izmantojot glābšanas maskas, bet divi tika izcelti pa ēkas logu, izmantojot autokāpnes. Pirms glābēju ierašanās no degošā dzīvokļa bija evakuējušies trīs cilvēki.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus: sešus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 - uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega starpsiena un jumta konstrukcijas, divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, labības rugāji un vadi.