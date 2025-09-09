"Alkoholu nelietoju, vienkārši aizmigu pie stūres..." Ķekavas pusē par mata tiesu izglābjas no frontālas sadursmes
Pagājušās nedēļas nogalē Ķekavas pievārtē vairāki autovadītāji piedzīvoja brīžus, kas, pēc viņu pašu vārdiem, bijuši asinsstindzinoši. No pretējās joslas pēkšņi izslīdējis kāds "Audi" un nonācis gandrīz frontālā sadursmē ar citiem braucējiem. Notikušo fiksējušas videonovērošanas kameras, un tikai par mata tiesu izdevies izvairīties no traģēdijas, vēsta 360TV Ziņas.
Kā noskaidrojās, pie stūres sēdējušais vīrietis nebija alkohola reibumā, viņš vienkārši aizmiga braukšanas laikā. Pats šoferis atzinis, ka atceras tikai ceļa posmu līdz Ķekavai un tad brīdi, kad pēkšņi zaudējis modrību. Par laimi, avāriju izdevies novērst, jo viņa automašīna noslīdējusi no ceļa laukā, neskarot pārējos satiksmes dalībniekus.
Eksperti uzsver, ka šāda situācija nav izņēmums. Kā norāda CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, apmēram piektdaļa ceļu satiksmes negadījumu Latvijā saistīti ar nogurumu vai vadītāju veselības problēmām. Līdzīga statistika ir arī Skandināvijā. Īpaši bīstami ir tā dēvētie “sekundes miegi”, kad cilvēks uz dažām sekundēm zaudē samaņu, bet turpina atrasties pie stūres.
Pašvaldības policija aicina autovadītājus pirms sēšanās pie stūres vienmēr izvērtēt savu pašsajūtu. Nogurums nav mazāks risks kā alkohola reibums – ārsti uzsver, ka 24 stundu negulēšana pielīdzināma divām promilēm asinīs. Tas nozīmē, ka noguris vadītājs var būt tikpat bīstams, kā iereibis šoferis.
Eksperti mudina neignorēt noguruma pazīmes un neatlikt atpūtu uz pēdējo brīdi. Pat ja līdz galamērķim palicis pavisam neliels attālums, drošāk ir piestāt malā, izkustēties vai pat īsi nosnausties. Šāda rīcība var izglābt dzīvības gan paša vadītāja, gan citu satiksmes dalībnieku.