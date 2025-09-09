FOTO: Valsts prezidents apmeklē Rīgas Dzemdību namu

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē Rīgas Dzemdību namu
Otrdien, 9. septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja Rīgas Dzemdību namu, kur iepazinās ar dzemdību centra, operāciju bloka, kā arī prenatālās diagnostikas un mātes un bērna aprūpes centru darbu.
Valsts prezidents ar Rīgas Dzemdību nama vadību un ārstniecības personālu pārrunāja mātes un bērna veselības un labsajūtas veicināšanai nepieciešamos pasākumus, kā arī galvenos rīcības virzienus, kas paredzēti Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2025.-2027. gadam.
"Šodien redzētais apliecina, ka spējam nodrošināt profesionālu atbalstu ģimenēm. Vienlaikus ir svarīgi turpināt mērķtiecīgi pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, lai uzlabotu topošo un jauno vecāku pieredzi. Jo drošāks, iejūtīgāks un kvalitatīvāk vadīts būs gaidību laiks, jo lielāka iespēja, ka mūsu ģimenēs būs vairāk bērnu." pēc vizītes pauda Rinkēvičs.
Prezidents pateicās ārstiem, vecmātēm un visam personālam par viņu atbalstu ģimenēm šajos nozīmīgajos brīžos: "Augsti novērtēju ārstu, vecmāšu un visa personāla ieguldījumu, sniedzot atbalstu ģimenēm šajos nozīmīgajos dzīves brīžos. Katrs bērns, kas šeit piedzimst, ir liela vērtība Latvijai. Jūsu darbs palīdzēt bērniem ienākt pasaulē, sniegt vecākiem drošības sajūtu, siltumu un pārliecību, ka viņi nav vieni, ir svarīgs aspekts demogrāfijas pieauguma veicināšanā."