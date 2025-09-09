ZZS: “Progresīvie” apzināti grib iznīcināt Latvijas mežus
Zemkopības ministrs, Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze asi kritizē partijas “Progresīvie” priekšlikumus un pieeju mežsaimniecībā, norādot, ka šāda politika apdraud Latvijas mežu nākotni un cilvēku labklājību.
Partija “Progresīvie” iestājas pret koku vecuma samazināšanu Meža likumā, un savos publiskos paziņojumos nenosauc galvenos iemeslus, kāpēc tas jādara. “Partija lielās ar rūpēm par dabu, bet patiesībā viņu pieeja nozīmē, ka vecos mežus apēdīs kukaiņi, koki satrupēs, un Latvija pārvērtīsies par kapsētu, kas pilna ar nokaltušiem, sabrukušiem stumbriem. Tas nav ilgtspējīgs risinājums, tā ir lēna un brutāla Latvijas mežu nāve. Koki kļūst par slimību un kaitēkļu perēkļiem, kas izplatās pa visu valsti un apdraud arī jaunos, veselīgos mežus. Vai tas ir tas, ko “Progresīvie” sauc par modernu ekonomiku – ļaut saviem resursiem sapūt un iznīkt mūsu acu priekšā?” norāda Armands Krauze.
Tā nav zaļā politika, tā ir tuvredzīga nodevība pret Latviju. Nokaltušas, astoņzobu mizgrauža bojātās egles krīt pāri ceļiem, līnijām, apdraud cilvēkus, bet “Progresīvie” izvēlas aizvērt acis. Tā vietā, lai stiprinātu vienu no Latvijas galvenajām nozarēm – mežsaimniecību, kas nodrošina tūkstošiem darba vietu un eksporta ienākumus – viņi ar savu ideoloģiju grib lauzt laukos dzīvojošo muguras un atņemt valstij ienākumus.
Latvijas meži aug ātri, un ilgtspējīga saimniekošana nozīmē tos kopt un atjaunot, nevis pārvērst par stāvošām kapsētām. “Progresīvie” ar savu politiku mūs bīda atpakaļ 90. gadu haosā, kad resursi tika izniekoti un Latvija tika bremzēta. Mūsdienu valstij nav vajadzīga šāda stagnācija – Latvijai vajadzīga gudra, atbildīga un moderna pieeja, nevis utopiski lozungi, kas tikai iznīcina mūsu bagātības.