No amata aiziet bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
Sabiedrība
Šodien 12:21
AT tiesnesis un bijušais priekšsēdētājs Bičkovičs dodas izdienas pensijā
No 1.oktobra Augstākās tiesas (AT) tiesneša amatu pēc paša vēlēšanās pametīs bijušais AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
Saeimas Juridiskās komisijas sēdē deputāti šodien vienbalsīgi atbalstīja Bičkoviča lūgumu atbrīvot viņu no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Bičkovics sacīja, ka viņa lēmums par došanos izdienas pensijā ir apzināts, jo tiesneša amatā nostrādājis pietiekami ilgi.
Tiesnesis dzimis 1962.gadā, bet 1985.gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti. No 2008.gada līdz 2020.gadam viņš ieņēma AT priekšsēdētāja amatu, bet kopš 2020.gada - AT Krimināllietu departamenta senatora amatu.
Gala lēmums par tiesneša atbrīvošanu no amata vēl būs jāpieņem Saeimai.