Vai glābēju sirēnas ir pārāk klusas? Iedzīvotāji dalās pārdomās par smago NMPD ekipāžas sadursmi ar motociklu
Svētdien, 7. septembrī, Rīgā, Lielvārdes un Ieriķu ielas krustojumā notika smaga sadursme, kurā motocikls “Honda” sadūrās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) brigādes auto. Motociklistam pēc sadursmes apstājās sirds, bet par laimi glābējiem viņu izdevās glābt.
Avārija notika brīdī, kad NMPD brigāde bija ceļā uz slimnīcu, lai tajā nogādātu pacientu. Sadursmes brīdī automobilim bija ieslēgts gan skaņas signāls, gan bākugunis. Un saskaņā ar Latvijas likumdošanu, satiksmes dalībniekiem šādās situācijās jādod operatīvajam dienestam ceļš.
Motociklistam pēc sadursmes apstājās sirds un viņam tika konstatēta klīniskā nāve, taču mediķi viņu atgrieza atpakaļ pie dzīvības un viņš kritiskā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā, norāda "Degpunktā". Mediķi izmeklēja arī visus NMPD darbiniekus, kas bija iesaistīti šajā negadījumā, un visi ar vieglām traumām tika nogādāti ārstniecības iestādē. Pacients, kurš tobrīd atradās automašīnā, sadursmē necieta.
Pēc sadursmes, NMPD direktore Liene Cipule mikroblogošanas vietnē "X" aicināja iedzīvotājus izturēties ar pietāti pret glābējiem: "Ja redzi mūsu bākugunis un dzirdi sirēnas, tad zini, ka NMPD auto vai nu ved uz slimnīcu smagu pacientu vai dodas uz izsaukumu ar visaugstāko prioritāti, kur minūtei ir dzīvības cena! Esi uzmanīgs! Dod ceļu iespējai dzīvot! Neapdraudi sevi, pacientus un mediķus!"
Bet smagā sadursme izraisījusi pārdomas arī iedzīvotāju vidū, no kuriem daļa pauda, ka NMPD sirēnas vienkārši esot pārāk klusas. "Mani novērojumi ir tādi, ka NMPD automašīnu sirēnas ir sadzirdamas, kad ātrā palīdzība ir jau diezgan tuvu. Liekas, ka ārzemēs tās ir krietni skaļākas un sadzirdamas jau krietni tālāk," norāda Ervīns.
Arī Andris uzskata, ka Rīgā sirēnas ir klusākas nekā citās vietās. "Derētu salīdzināt pašiem mediķiem. Tikai baidos, ka tagad atkal visu laiku twiterī būs jāklausās, ka skaņas traucē gulēt u.t.t. Jebkurā gadījumā - paldies mediķiem par darbu un drošus braucienus," norāda vīrietis.
Un arī Uldis dalījies līdzīgās pārdomās. "Vai nu mūsdienu auto tā skaņas izolācija daudz labāka vai sirēnas klusākas, bet vairākas reizes esmu pamanījis, ka ātros sadzirdu tikai tad, kad auto ir jau pavisam blakus. Šī iemesla dēļ pa pilsētu labā laikā braucu ar pavērtiem logiem," pauž vīrietis. Tikmēr Inese teiktajam nepiekrīt norādot, ka signāls ir dzirdams, kamēr pat pats auto vēl nav saskatāms.
Kāds anonīms lietotājs centies mest akmentiņu NMPD auto šofera lauciņā, vaicājot: "Cik regulāri iziet apmācības jūsu transportlīdzekļu vadītāji, kur tiem tiek stāstīts par paaugstināto risku vadot operatīvo transportu, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, brauksana pie sarkanās gaismas utt...? Kaut kā pārāk bieži jūsu vaditāji iekuļas sadursmēs!" Uz ko Cipule atbildējusi, ka "sadursmju skaits pēdējos gados ir mazinājies un katru gadu šoferiem notiek vairākas apmācības Drošas braukšanas skolā 3x3 trasē."
Valsts policija šobrīd izmeklē to, kā tieši svētdien notikusī sadursme notikusi un par ceļu satiksmes negadījumu ir uzsākts kriminālprocess.