FOTO, VIDEO: par godu “Pols” jubilejai atklāts iespaidīgs, simts metrus garš murālis - ieskaties!
Siltās atvasaras noskaņās, 5. septembrī, pie “Food Union” galvenā biroja un Rīgas Piena kombināta Bauskas ielā 180 atklāts iespaidīgs ielu mākslas darbs – 134 metrus garš murālis, kas veltīts leģendārā saldējuma “Pols” 55 gadu jubilejai.
Murālis tapis kā uzņēmuma dāvana Rīgai, tās iedzīvotājiem un viesiem, lai kļūtu par jaunu, krāsainu pieturpunktu pilsētvidē un apliecinātu “Pols” nozīmi vairākām paaudzēm.
Pie murāļa radīšanas strādājuši seši Latvijas ielu mākslinieki – Miķelis Mūrnieks, Dainis Rudens jeb Rudens Stencil, Bikti, Skrūve, Uman un Erska. Katrs no viņiem radījis savu unikālu redzējumu par “Pols”, atklājot stāstus par bērnības garšām, vasaras prieku un zīmola spējām vienot cilvēkus jau vairāk nekā pusgadsimtu.
Iespaidīgais “Pols” murālis pie “Food Union” biroja
Lielākā glezna – Miķeļa Mūrnieka darbs
Murāļa centrālais elements ir 6 metrus augsts un 34 metrus plats Miķeļa Mūrnieka darbs spilgtā, rotaļīgā stilā. Tajā dominē “Pols” nosaukums un sauklis “Vienmēr laikā”, kā arī cilvēku un vasaras ainu tēli. Īpašs akcents ir rotaļīga vārna ar saldējumu ķepās.
Garākā daļa – piecu mākslinieku kopdarbs
Turpat līdzās 100 metru garumā izvietoti pārējo mākslinieku darbi:
-
Uman radījis polārlāču un pingvīnu tēlus mitoloģiskā kompozīcijā.
-
Skrūve attēlojis lāčus dažādās ikdienas un izklaides ainās.
-
Erska kontrastē ziemeļus ar dienvidiem, radot globālu piedzīvojuma sajūtu.
-
Bikti savienojis “Pols” produktu ikonogrāfiju ar dzīvnieku pasauli un sievietes tēlu.
“Pols” – vairāk nekā saldējums
“Food Union” vadītājs Latvijā un Eiropā Artūrs Čirjevskis uzsver, ka murālis ir pateicība iedzīvotājiem par uzticību un mīlestību jau gandrīz 55 gadu garumā. Savukārt zīmola vadītājs Ģirts Liniņš norāda, ka “Pols” vienmēr ir bijis vairāk nekā saldējums – tas ir bērnības vasaras garšas simbols, kas vieno paaudzes.
Jaunais murālis gar Jāņa Čakstes gatvi Dienvidu tilta virzienā turpmāk papildinās Rīgas ielu mākslas ainavu, kļūstot par jaunu vizuālu akcentu un iedvesmas vietu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.