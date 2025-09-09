Trīs dienas nestrādāja Jūrmalas caurlaižu portāls - tagad darbība atjaunota
Laikā no 5.septembra pusdienas laika līdz 8.septembra vakaram pilnvērtīgi nestrādāja Jūrmalas pašvaldības caurlaižu iegādes portāls, līdz ar to nebija iespējams pieteikt caurlaides ar atbrīvojumu vai veikt to apmaksu.
Pirmdienas vakarā portāla darbība ir pilnībā atjaunota.
Sākotnēji pašvaldība ziņoja, ka problēmas bijušas, iespējams, ārēja incidenta dēļ. "Pēc situācijas izpētes, tika konstatēti datu apmaiņas traucējumi ar ārējām informācijas sistēmām, kas radīja klientu caurlaižu iegādes pieteikumu uzkrāšanos un sistēmas pārslodzi. Tas savukārt radīja aizdomas par ārēju ietekmi, kas pašreiz nav apstiprinājušās," skaidro pašvaldībā.
Lai portāla darbību uzlabotu, ir ieviesta papildu uzraudzība datu apmaiņai ar ārējām informācijas sistēmām. Caurlaižu sistēma veic datu apmaiņu ar "Latvija.lv" maksājumu un autorizācijas sistēmām, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Fizisko personu reģistru un citām sistēmām.
Savukārt sabiedrības viedokļi par ieceri paaugstināt iebraukšanas maksu pilsētā pašvaldībā vēl tiek apkopoti.
ūrmalas dome plāno paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā līdz pieciem eiro.
Sabiedriskajai apspriešanai nodotais saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz palielināt nodevas apmēru bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Vienas dienas iebraukšanas maksa pieaugtu no trim līdz pieciem eiro, septiņu dienu jeb nedēļas maksa - no 10 līdz 20 eiro, 30 dienu jeb mēneša maksa - no 31 līdz 60 eiro, trīs mēnešu jeb 90 dienu maksa - no 55 līdz 100 eiro, pusgada jeb 180 dienu maksa - no 107 līdz 180 eiro, bet gada jeb 365 dienu maksa būtu 270 eiro.
Zemā pieprasījumā dēļ plānots atteikties no 270 dienu maksas, kas līdz šim bija 150 eiro.
Iepriekš iebraukšanas maksas apmērs tika paaugstinās no 2024.gada 1.februāra un tika noteikts iebraukšanai visu gadu, nevis, kā iepriekš, tikai vasaras sezonā.