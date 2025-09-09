Festivāls “Čello Cēsis” atklās koncertzāles "Cēsis" jauno sezonu
Koncertzāle “Cēsis” savu jauno koncertsezonu tradicionāli iesāks ar vienpadsmito starptautisko festivālu Čello Cēsis, kas notiks 13. un 14. septembrī.
Šī gada programma atkal aicinās atklāt čella dažādību gan skanējumā, gan repertuārā. Gaidāms koncerts Cēsu Jaunās pils salonā, kurā čellists Kristaps Bergs un klavesīniste Ieva Saliete vedīs muzikālā ceļojumā no baroka līdz mūsdienām, bet lielkoncertā Baltijas valstu mūziķu saspēlē skanēs lietuviešu komponista Mikaloja Konstantīna Čurļoņa mūzika, Sezāra Franka Simfonija reminorā un argentīniešu komponista Osvaldo Golihova Koncerts čellam, akordeonam un orķestrim. Īpaši mazajiem klausītājiem top jauns koncertuzvedums kopā ar čellu grupu MELO M “Visuma sargi”.
“Festivāla ieiešana jaunā desmitgadē liek saredzēt jaunus apvāršņus, paliekot uzticīgiem nemainīgām vērtībām – unikālām, īpaši festivālam veidotām programmām. Dziļāk pievērsīsimies čella mūzikas repertuāram, izceļot gaismā vēl ko nepieredzētu, jaunu un nebijušu. Mūsu vienpadsmitajā festivālā šīs vērtības atbalsosies pasaulē reti atskaņotajā argentīniešu komponista Osvaldo Golihova čellkoncertā “Azul”, itāļu mūzikas instrumentu būves meistara Filipa Bonhofera jaunradītajā baroka čellā, kurš skanēs ārpus koncertzāles sienām Cēsu Jaunajā pilī, kā arī jauniestudētā muzikālā izrādē bērniem. Festivāls starptautisko šķautni šajā reizē iezīmēs Baltijas valstu radošā sadarbība,” atklāj Koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska.
Festivālu “Čello Cēsis” 13. septembrī, plkst. 14.00 atklās koncerts “Baroks pils salonā”, kura norises vieta arī atbilstoša - Cēsu Jaunās pils salons. Čellists Kristaps Bergs un klavesīniste Ieva Saliete piedāvās programmu ar baroka darbiem, kas tiks atskaņoti uz baroka čella, un mūsdienu skaņdarbiem uz modernā čella, radot unikālu laikmetu un instrumentu saspēli gan čellam solo, gan duetā ar klavesīnu.
Dažādu laikmetu čella mūzika atklās šī instrumenta skanējuma dažādību un izteiksmes iespējas - Džeminiani, Bahs un Marē ļaus baudīt baroka eleganci, savukārt, Solima un Vasks ar laikmetīgās mūzikas intensitāti un emocionālo dziļumu.
Klausītājiem būs iespēja dzirdēt mūsdienās izgatavotu, ar intīmu tembru apveltītu baroka čellu, ko 2024. gadā darinājis Filips Bonhofers (Philipp Bonhoeffer) – meistars, kura darbnīca apvieno senus instrumentu gatavošanas amata noslēpumus ar modernām zinātniskām pieejām. Savukārt, otrs ir paša Kristapa Berga čells, ko Neapolē 1836. gadā darinājis Lorenzo Ventapane. Šim instrumentam piemīt silts un klasisks skanējums, ko sniedz mūsdienu lielajām koncertskatuvēm pielāgots 19. gadsimta meistardarbu mantojums.
Savukārt, sestdienas, 13. septembra vakarā, plkst. 19.00, Koncertzālē “Cēsis” gaidāms festivāla lielkoncerts ar Lietuvas Simfoniskā orķestra, maestro Modesta Pitrena un Igaunijas un Latvijas solistu piedalīšanos. Programmas iedvesma - spilgtas lietuviešu personības – komponista, gleznotāja, rakstnieka un fotogrāfa Mikaloja Konstantīna Čurļoņa, 150 dzimšanas diena, ko šogad plaši atzīmē ne tikai Lietuvā, bet visā pasaulē.
Koncertā dzirdēsim Čurļoņa simfonisko poēmu “Mežā” - spēcīgu muzikālu ainavu, kurā mežs kļūst par simbolu dzīvības spēkam, noslēpumainībai un neizdibināmajai dabas varenībai. Komponists kādā vēstulē savai topošajai sievai Sofijai Kīmantaitei raksta: "Es vēlētos radīt simfoniju no jūras čukstiem, simtgadīga meža šalkām, zvaigžņu mirdzuma, no mūsu mazajām dziesmām un manām nebeidzamajām ilgām…".
Lielkoncerta kodols būs argentīniešu komponista Osvaldo Golihova koncerts akordeonam, čellam un orķestrim “Azul” (spāņu valodā “zils”), kurā mūzikā sarunāsies viens no daudzsološākajiem savas paaudzes jaunajiem igauņu čellistiem Marsels Johannes Kits, latviešu akordeonists Artūrs Noviks un Lietuvas Simfoniskais orķestris.
“Azul” ir viens no meistarīgākajiem čella koncertiem mūsdienu mūzikas vēsturē. To pasūtīja, un 2006. gadā kopā ar izcilo čellistu Yo-Yo Ma pirmatskaņoja, Bostonas simfoniskais orķestris. Iedvesmu skaņdarbam komponists guva pēc Tuvajos austrumos pavadītās 2000. gada vasaras, kad reģionā uzplaiksnīja jauns vardarbības vilnis. "Mani vienkārši pārsteidza šī neticamā planēta, uz kuras mēs dzīvojam, un tas, cik skaista tā ir no augšas, un to, ka topogrāfiskais skats neļauj mums saprast visas dzīvības cīņas uz mūsu planētas virsmas," saka Golihovs. Noskaņa, kas tik aktuāla arī šī brīža pasaulē.
Pirms koncerta būs iespēja apskatīt izstādi "Gleznot savu pasauli" - lietuviešu mākslinieku darbus no Rotko muzeja kolekcijas.
Svētdien, 14. septembrī, plkst. 13.00, īpašs festivāla “Čello Cēsis” notikums mazajiem klausītājiem - vizuāli krāšņs un emocionāls koncertuzvedums “Visuma sargi”, kas tapis sadarbībā ar čellu grupu MELO M un režisoru Kārli Freimani Aicinām bērnus un viņu vecākus ienirt kosmiskā piedzīvojumā, atklājot savstarpējās saprašanās un mūzikas dziedinošo spēku.