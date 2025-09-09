“Jāiet prom no mazām iestādēm”: likvidēs Maksātnespējas kontroles dienestu
Nākamā gada laikā tieslietu resorā plānots likvidēt Maksātnespējas kontroles dienestu, šorīt LTV "Rīta panorāmā" pastāstīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).
Pēc politiķes stāstītā, šī dienesta funkcijas plānots pārdalīt kopējā tieslietu resorā, šādi radot līdzekļu ietaupījumu. Līdz ar reformu darba vietas tiks saglabātas ne visiem dienesta darbiniekiem, bet ministre atlaižamo skaitu pašlaik nekonkretizēja.
Maksātnespējas kontroles dienesta likvidēšana varētu tikt īstenota nākamā gada vidū.
Lībiņa-Egnere sprieda, ka esot "jāiet prom" no ļoti mazām, uz šauru jautājumu loku orientētām iestādēm, līdz ar to arī tiks rosināta konkrētā dienesta likvidēšana.
Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. Tas uzrauga administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību, apmierina darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem u.tml.
Maksātnespējas kontroles dienesta direktore pašlaik ir Inese Šteina. Kā liecina viņas amatpersonas deklarācija, 2024.gadā Šteina algā saņēmusi aptuveni 68 400 eiro. Iestādes mājaslapā uzrādīti 56 darbinieki.