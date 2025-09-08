Pēc strīda - seksuāla vardarbība: vīrietim draud līdz 10 gadiem cietumā
Valsts policija nosūtījusi prokuratūrai kriminālprocesu ar ierosinājumu sākt kriminālvajāšanu pret 1990. gadā dzimušu vīrieti par šopavasar izdarītu seksuālu vardarbību. Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziegums pastrādāts konflikta laikā ar cietušo, ar kuru aizdomās turētajam bija personiskas attiecības.
2025. gada 28. aprīlī, pamatojoties uz cietušās iesniegumu, Valsts policija uzsāka kriminālprocesu par seksuālu vardarbību. Tajā pašā dienā par minētā nozieguma izdarīšanu likumsargi aizturēja 1990. gadā dzimušu vīrieti. Sākotnēji aizdomās turētajam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, taču 2025. gada 21. maijā Rīgas apgabaltiesa to atcēla.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka laika posmā no 2025. gada 27. aprīļa līdz 28. aprīlim aizdomās turētais, atrodoties narkotisko vielu ietekmē, konflikta laikā ar 1995. gadā dzimušu sievieti, ar kuru viņam bija attiecības, nodarīja cietušajai miesas bojājumus. Turpinot lietot fizisku spēku, viņš pret cietušās gribu pretdabiskā veidā apmierināja savu dzimumtieksmi.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūru saukt 1990. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 160. panta otrajā daļā paredzēto sevišķi smago noziegumu, proti par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar anālu un orālu iekļūšanu cietušās ķermenī, ja tas izdarīts pret cietušās gribu, lietojot vardarbību.
Ja persona tiks atzīta par vainīgu, par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzību līdz pieciem gadiem.
Aizdomās turētajam šobrīd piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā