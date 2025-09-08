“Depo” pamet Vaļņu ielu: izziņots kluba noslēdzošais pasākums
Alternatīvās mūzikas koncertu vieta un klubs "Depo" drīz atvadīsies no Vaļņu ielas telpām. Mājas, kurā atrodas klubs, īpašnieks ir nolēmis pārdot, un, lai gan līdz šim telpas "Depo" bija pieejamas nomas līguma ietvaros, līguma termiņš drīz beigsies.
Klubs turpinās darboties līdz novembra sākumam, un pēdējais pasākums notiks 8. novembrī. Pēc tam "Depo" telpas būs jāatstāj, lai mājai varētu atrasties jauns īpašnieks.
Jauns.lv jau ziņoja, ka pagājušā gada oktobrī tika paziņots, ka Vecrīgā uz nenoteiktu laiku tiks slēgta alternatīvās un pagrīdes mūzikas koncertu vieta un bārs "Depo". Savukārt mēnesi vēlāk "Depo" paziņoja par atgriešanos, atsākot darbību līdz šim brīdim.
Intervijā ar Jauns.lv kluba īpašnieks Guntis Vanags atklāja, ka "Depo" tiek meklēta jauna mājvieta, un, visticamāk, leģendārais Vecrīgas klubs jau drīzumā atkal priecēs apmeklētājus.
Līdz tam kluba pašreizējās telpās vēl ir iespējams baudīt vairākus koncertus, piemēram, grupas "Pienvedēja Piedzīvojumi" uzstāšanos.
Leģendārais Vecrīgas klubs "Depo"
Klubs “Depo” pastāv kopš 2002. gada 15. marta un tiek uzskatīta par ilglaicīgāko koncertu vietu Latvijā. Tā ir vieta dažādiem ...