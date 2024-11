FOTO: "Depo" nekur netaisās pazust! Saimnieks Guntis vieš skaidrību par leģendārā Rīgas rokkluba nākotni

Runājot par ienākšanu izklaides biznesā, "Depo" īpašnieks neslēpj, ka tas bija grūti. "Jāatzīst, ka to īsto kluba vadīšanu es esmu sapratis tikai pēdējos piecos gados. Principā es biju ļoti lielā pašplūsmā – netika darbinieki pieskatīti, un no biznesa viedokļa klubs tika ļoti slikti vadīts. Šobrīd ir savākts viss savās rokās un tiek kontrolēts. Toreiz es strādāju par juristu, un tas bija kā hobijs. No tās naudas, ko nopelnīju kā jurists, es ļoti daudz ieguldīju, lai klubs turētos virs ūdens,” atzīst Guntis.