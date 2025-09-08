Katrs, kas no Dubultiem sasniedza Kolkasragu noteiktajā laikā, tika sagaidīts kā uzvarētājs.
Simtiem pārgājiena entuziastu no Dubultiem sasniedz Kolkasragu
Aizvadīts tradicionālais pārgājiens no Dubultiem līdz Kolkasragam "BK Kolka ← Dubulti". No 805 reģistrētajiem dalībniekiem startā Dubultos devās 753 pārgājiena entuziasti, bet finišā Kolkasragā veiksmīgi nonāca 547 jeb 73 procenti dalībnieku.
Maršruts aptvēra 136 kilometrus gar Latvijas piekrasti, un to bija jāpievar 55 stundu laikā. Ceļā dalībniekiem bija pieejamas organizatoru nodrošinātās nometnes, kur varēja atpūsties, papildināt ūdens un pārtikas krājumus, kā arī saņemt medicīnisku palīdzību.
Dalībnieki paši noteica savu virzību starp nometnēm, izvairoties no iešanas pa šosejām, izņemot ostu, dabas liegumu un lielāko upju posmus.
Katrs, kas sasniedza Kolkasragu noteiktajā laikā, tika sagaidīts kā uzvarētājs.
Pārgājiens sākās 5. septembrī pulksten 10.00, bet noslēdzās 7. septembrī pulksten 17.00.