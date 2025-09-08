Stādi par 1 eiro – arī rudenī turpinās populārā akcija "Izroc pats!".
Sabiedrība
Šodien 15:05
Stādi par 1 eiro - arī rudenī turpinās populārā akcija "Izroc pats!"
Latvijas Valsts mežu Smiltenes kokaudzētava turpina populāro akciju “Izroc pats” arī šoruden. Apmeklētājiem ir iespēja pašiem izrakt egļu stādus un samaksāt tikai 1 eiro par parasto egli.
Pieejamas šķirnes: "Ohlendorffii", "Nidiformis", "Luua Parl", bet Serbijas egle "Nana" maksā 3 eiro.
Lai piedalītos, nepieciešams ņemt līdzi lāpstu, piemērotu transportlīdzekli un vēlmi mazliet pastrādāt.
Augusta sākumā LVM ziņoja, ka kokaudzētavās turpinās Latvijā audzētu dekoratīvo stādu iztirgošana ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem – cenas samazinātas līdz pat 90 %. Stādi pieejami četrās LVM kokaudzētavās: Kalsnavā, Smiltenē, Strenčos un Valmierā.
Lai gan pavasarī daudzi stādi tika izpirkti, joprojām pieejams plašs sortiments, piemērots gan kompaktām teritorijām, gan lielākiem apstādījumiem.