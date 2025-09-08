Likumsargu meklētā persona ir atrasta.
Šodien 17:25
Velosipēda vadītājs, kurš Rīgas centrā traucēja trolejbusa šoferim, ir atrasts
Rīgas pašvaldības policija norāda, ka velosipēda vadītājs, kurš šā gada 18. augustā bloķēja braukšanu 17. trolejbusa šoferim Rīgas centrā, radot sastrēgumu un traucējot darbu, ir atpazīts.
Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Par šādu pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro.