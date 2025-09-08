Tēva diena Rīgā: gājiens, koncerts un daudzveidīgas aktivitātes
Šogad Tēva dienas gājiens un festivāls notiks jau divpadsmito reizi, un tas gaidāms svētdien, 14. septembrī.
Gājiens, kā ierasts, sāksies plkst. 12.00 Brīvības laukumā, taču šoreiz pulcēšanās tam notiks īpaši svinīgā gaisotnē – plkst. 11.00 pie Brīvības pieminekļa norisināsies jauno Valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pēc tam visi kopā svētku noskaņās dosies gājienā pa Brīvības ielu – gājiens noslēgsies Vērmanes dārzā, kur norisināsies Tēva dienas festivāls. Tēva dienu varēs svinēt arī Tallinas ielas kvartālā un kultūrtelpā M/Darbnīca.
Ar saukli “Lepns, ka esmu tētis!” jau 12. gadu Tēva dienas gājienu un festivālu rīko “Vecāku organizācija mammām un tētiem” – lai godinātu tēvus, stiprinātu ģimenes saites un atgādinātu par tēva nozīmīgo lomu bērna dzīvē.
Gājiena maršruts: Brīvības laukums → Brīvības bulvāris → Elizabetes iela → ieiešana Vērmanes dārzā pa Elizabetes un Krišjāņa Barona ielas stūra vārtiem.
Vērmanes dārzā koncertā uzstāsies grupa “Labvēlīgais tips”
Pēc gājiena dalībniekus gaida krāšņi svētki dienas garumā ar radošām darbnīcām, sportiskām aktivitātēm, izaicinošām atrakcijām, lielformāta spēlēm un citām aktivitātēm visai ģimenei. Ja tētim dāvana līdz 14. septembrim vēl nebūs sarūpēta, to varēs pagatavot radošajās īpaši tētiem domāto dāvanu darbnīcās. Tāpat kā katru gadu, arī šogad pirmie 100 tēti, kuriem ir sava vieta koka iestādīšanai, dāvanā no “Latvijas valsts mežiem” saņems ozola stādu – tēva spēka simbolu,” stāsta festivāla rīkotāja, “Vecāku organizācijas mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Tēva dienas svinības Tallinas ielas kvartālā
Tallinas ielas kvartāls jau piekto gadu aicina ģimenes uz Tēva dienas svinībām. No plkst. 12.00 līdz 17.00 notiks Rīgas cirka skolas bumbiņu žonglēšanas meistarklases, ko vadīs pieredzējuši cirka profesionāļi. Meistarklases piemērotas ikvienam, kurš spēj noturēt rokā bumbiņu – bērni kopā ar tēviem varēs apgūt jaunas kustību prasmes, pilnveidot koordināciju un baudīt radošu, priecīgu mācīšanos kopā. Paralēli žonglēšanas nodarbībām Exupery Starptautiskā skola (EIS) divu vizuālās un rokdarbu skolotāju vadībā piedāvās darbnīcas bērniem vecumā no 1 līdz 10 gadiem. Darbnīcās būs iespēja mācīties zīmēt, veidot aplikācijas un piedalīties citās radošās aktivitātēs.