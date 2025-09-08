Oktobrī un novembrī notiks grupas "Melo-M" 20 gadu jubilejas koncerti
Čellu trio “Melo–M” šogad svin 20 gadu jubileju un par godu šim notikumam pēc veiksmīgiem ar stāvovācijām pavadītiem koncertiem turpina jubilejas turneju Liepājā, Ogrē un Jelgavā.
Pa šiem divdesmit grupas pastāvēšanas gadiem grupai ir izveidojies milzīgs repertuārs ar dažādāko žanru un stilu skaņdarbiem, tādēļ katrā koncertā būs citāda koncertprogramma, pielāgojot to vietai un laikam.
Koncertos izskanēs tautas mūzika, pasaules mūzika un enerģiskākie pop un rock mūzikas hiti, kā arī komponista Kārļa Auzāna orģinālmūzika no kinofilmām un Dziesmu un deju svētku repertuāra.
Čellu trio uzstājies kopā ar daudziem starptautiski atzītiem mūziķiem, kā arī koncertējis un guvis atzinību daudzās pasaules valstīs. "Melo-M" īpašais šarms – tā ir spēja apvienot akadēmiskās mūzikas pamatus, virtuozu izpildījumu, rokmūzikas atraktivitāti un pašiem savu stilu. Kopā ar čellu trio uz skatuves uzstāsies viens no Latvijas talantīgākajiem perkusionistiem Miķelis Vīte.