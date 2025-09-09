Radara mērījumi ne vienmēr ir derīgi - kad sodu var apstrīdēt?
LTV raidījumā “4. studija” vērsies skatītājs ar jautājumu par pašvaldības policijas automašīnām, kas aprīkotas ar ātruma kontroles radariem. Viņu interesēja, kādos gadījumos fiksēto pārkāpumu un piespriesto sodu var pamatoti apstrīdēt, ja radara mērījums nav uzskatāms par spēkā esošu.
Konkretajā gadījumā dzīvojamajā zonā fiksēts automašīnas ātrums – 38 km/h. Tomēr sodītais šoferis uzskata, ka mērījums ir kļūdains. Viņš norāda, ka pārkāpuma fiksēšanas brīdī pašvaldības policijas automašīna, kurā atradās radars, bremzēja un šķērsoja ātruma valni. Autovadītāja ieskatā tas neatbilst ierīces lietošanas nosacījumiem, jo specifikācijā norādīts: mērījums jāveic stacionārā režīmā vai pie vienmērīga ātruma.
Satiksmes eksperts Oskars Irbītis skaidro, ka jebkuram mērinstrumentam ir savi lietošanas noteikumi. Radaram jādarbojas stabilās pozīcijās – bez kratīšanās, straujas paātrināšanās vai bremzēšanas. Šādi faktori var ietekmēt rezultātu. Vienlaikus viņš norāda, ka radars ātrumu fiksē pietiekami ilgā laika posmā, lai nodrošinātu ticamību: “Ja ir vibrācijas, tas var ietekmēt, bet mērījums tiek veikts ilgāk, un tad redz, kāds tas ir patiesībā.”
Radara specifikācijā teikts, ka brīžos, kad ierīce konstatē strauju kustības maiņu, dati tiek atzīmēti sarkanā krāsā un nav izmantojami soda piemērošanai. Taču pašvaldības policija skaidro, ka sarkanais aplis parādās tad, ja atļautais ātrums ir pārsniegts tādā apmērā, par ko jau paredzēts sods. To arī apliecina fiksētais video.
Pašvaldības policijā uzsver, ka visos gadījumos tiek veikta trīskārša pārbaude – sākumā notikumu un pierādījumus vērtē vairāki darbinieki, pēc tam lēmumu atkārtoti izskata amatpersona ar tiesībām pieņemt galīgo spriedumu. Šajā gadījumā fiksētais ātrums pārsniedza atļauto par 18 km/h, un pārkāpumi tiek fiksēti, sākot no 11 km/h pārsnieguma.
Iestāde norāda, ka izmantotā ierīce atbilst visām normatīvo aktu prasībām, ir pārbaudīta atbilstošā institūcijā un uzrādītie dati ir leģitīmi. Tāpēc pamata uzskatīt sodu par prettiesisku neesot.
Videomateriālā, kura ilgums ir 16 sekundes, redzams, kā policijas auto nosvārstās, šķērsojot ātruma valni. Tomēr Irbītis uzsver – šāds laika posms ir pietiekams, lai mērījums būtu precīzs un atbilstošs.
Neskatoties uz to, autovadītājs ir iesniedzis oficiālu pretenziju par piespriestā soda pamatotību. Pašvaldības policijas atbildi viņš vēl gaida.